Tunisie: L'École nationale des Douanes renforce la coopération publique-privée pour lutter contre le trafic illicite

L'École nationale des Douanes a accueilli ce lundi, 2 juin 2025, un séminaire opérationnel consacré à la lutte contre les différentes formes de trafic illicite. À cette occasion, le Colonel-Major Abdelhakim Abidi, Directeur général de l'École, a réaffirmé l'importance de la formation continue, de l'échange d'expertises et de la coopération public-privé dans la protection de l'économie nationale et la sécurité publique.

"Ce séminaire s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités de nos collègues, qu'ils soient analystes, enquêteurs ou agents de terrain, afin de mieux faire face aux nouvelles menaces en constante évolution", a déclaré M. Abidi, tout en rappelant que la lutte contre le trafic illicite ne se limite pas au tabac, mais couvre également les médicaments, les produits contrefaits, les biens culturels, les espèces protégées, les déchets dangereux, l'immigration clandestine, et même le financement du terrorisme.

Ce séminaire s'appuie aussi sur une collaboration historique avec Philip Morris International, débutée en 2014, et qui a donné lieu à six sessions de formation jusqu'à aujourd'hui. Ce partenariat, selon M. Abidi, reflète l'esprit du facteur 10 de la Déclaration d'Arusha révisée de l'OMD, qui encourage les administrations douanières à nouer des alliances solides avec le secteur privé pour promouvoir transparence, conformité et efficacité.

"Le trafic illicite est un fléau qui affecte directement les recettes de l'État, déstabilise le tissu économique, met en danger la santé des citoyens et menace l'intégrité de nos institutions", a-t-il averti. M. Abidi a aussi souligné que les criminels organisés profitent des failles réglementaires, des innovations technologiques et de la complexité logistique pour étendre leurs réseaux.

Face à ces enjeux, l'École nationale des Douanes affirme son rôle central dans la préparation des futures générations de douaniers et dans le développement de solutions concrètes. "Nos actions ne peuvent être efficaces que si elles s'inscrivent dans une chaîne de responsabilité collective, entre administrations, entreprises, experts techniques et société civile", a-t-il insisté.

M. Abidi a enfin salué l'engagement continu de PMI, partenaire technique et stratégique de ce cycle de formation, pour son soutien actif dans l'organisation de ce séminaire. Il a appelé à consolider ces synergies, convaincu que seul un travail conjoint permettra de garantir un commerce légal, éthique et sécurisé.

" Ce séminaire est plus qu'un événement : c'est un espace d'action, de réflexion et de convergence pour un avenir sans trafic illicite, dans une économie saine et une douane moderne », a encore précisé le DG de l'École.