Sénégal: 1482 personnes ont bénéficié de l'assistance au profit des ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale de mars 2024

Dans une note rendue publique ce lundi 02 juin, le Fonds de Solidarité Nationale du ministère de la Famille et des Solidarités (MFS) informe que 1482 personnes ont bénéficié de l'assistance au profit des ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale de mars 2024 à la date du 30 mai 2025.

D'ailleurs, dans les jours ou mois qui suivent, ce chiffre pourrait augmenter puisque le MFS assure que les opérations se poursuivent et que 400 potentiels bénéficiaires restent injoignables.

Par ailleurs, en ce qui concerne la prise en charge médicale des cas déclarés, elle se poursuit, conformément à l'arrêté N°17450 du 31 juillet 2024 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale allant du 1er février 2021 au 25 février 2024.

Ainsi, « 123 victimes ayant des dossiers médicaux approuvés par le Comité ont été accompagnées par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale pour une enveloppe de 142 869 000 FCFA. A cette liste s'ajoute 83 malades accompagnés par le Service des Actions sociales du Ministère de la Famille et des Solidarités, pour un montant de 32 916 880 FCFA », lit-on. De plus, 5 des familles des personnes décédées ont reçu une assistance.

Par ailleurs, le ministère informe que toutes les personnes qui se sentent concernées peuvent téléphoner aux numéros indiqués : 76 446 06 11; 76 362 41 81; 78 791 44 58.