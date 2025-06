Sénégal: Hamidou Diop, élu Vice-Président de la 113e Conférence Internationale du Travail

Ce lundi 2 mai 2025, lors de l'ouverture de la 113e Conférence Internationale du Travail, Hamidou Diop, du Secrétaire général du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), a été élu vice-président de l'événement du Bureau International du Travail (BIT). Le CNP l'a annoncé via un communiqué. La conférence a lieu du 2 au 15 juin 2025.

« La Conférence Internationale du Travail est l'instance décisionnelle suprême du Bureau International du Travail (BIT). Elle se tient en présence des gouvernements des 187 Etats membres, et de plus de 5.000 délégués des syndicats de travailleurs et des organisations patronales du monde. Félicitations à Hamidou Diop dont l'élection a été très fortement soutenue par le Président Baidy AGNE du CNP et l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) au regard de ses compétences professionnelles et de ses capacités à promouvoir le secteur privé, ainsi que de son engagement pour un dialogue social constructif aux niveaux national et international », peut-on lire sur la note.

Par ailleurs, le CNP se félicite de la présence du ministre du travail Abass Fall ainsi que de celle des Centrales syndicales de travailleurs.