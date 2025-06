Sénégal: 2025, saison faste pour les « Lions »

La chasse aux trophées a été bonne pour plusieurs «Lions». C'est le cas de Nicolas Jackson, Édouard Mendy, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Chérif Ndiaye, Mamadou Lamine Camara...

L'année 2025 a été faste pour plusieurs « Lions » évoluant dans différents championnats étrangers. Ils ont écrit l'histoire avec leurs clubs respectifs en Europe, en Asie et en Afrique, s'offrant une nouvelle ligne de leur palmarès.

Nicolas Jackson dans l'histoire de la Ligue Conférence

L'attaquant Nicolas Jackson a vraiment la tête dure. Les critiques ont beau revenir comme un boomerang, mais il trouve toujours le moyen de les esquiver et se remettre en selle. Cible de remontrances à cause d'un manque d'efficacité « chronique » qu'on lui reproche, l'attaquant de Chelsea a attendu la finale de la Ligue Conférence, mercredi dernier, pour répondre sur le terrain.

Grâce à un but de la poitrine, l'ancien joueur du Casa Sports a participé au festin des « Blues » qui ont dévoré avec appétit le Betis Séville de Youssouf Sabaly (4-1). Seul « Lion », avec Sadio Mané, à avoir marqué en finale d'une Coupe d'Europe, Nicolas Jackson est le tout premier Sénégalais à remporter la Ligue Conférence. Il rejoignait ainsi Sadio Mané, Édouard Mendy et Pape Matar Sarr dans le cercle restreint des Sénégalais couronnés dans une compétition européenne.

Pape Matar Sarr, premier «Lion» vainqueur de la Ligue Europa

Aucun footballeur sénégalais n'avait inscrit son nom sur le palmarès de la Ligue Europa avant l'édition de 2025. Pape Matar Sarr avait un gros défi à relever. Le jeune milieu de 22 ans, dont l'armoire à trophée était vide depuis son arrivée en Europe en 2020, a dû batailler pour sortir Tottenham d'une saison bien morne. Les «Spurs», qui n'ont fini qu'à la 17e place de la Premier League, n'avait que la Ligue Europa pour sauver leur saison.

Le 21 mai dernier, au stade San Mamés, à Bilbao, Pape Matar Sarr s'est montré décisif lors de la finale remportée contre Manchester United. Le joueur formé à Génération Foot a offert la passe décisive sur le but de la victoire (1-0) de Brennan Johnson. Pape Matar devient, par la même occasion, le premier Sénégalais à gagner la Ligue Europa et le troisième « Lion » à remporter une compétition européenne après Sadio Mané et Édouard Mendy.

Pape Matar Sarr champion d'EuropeIsmaïla Sarr décroche la Fa Cup

D'aucuns ne donnaient cher de la peau de Crystal Palace d'Ismaïla Sarr qui affrontait en finale de la Fa Cup l'un des ogres du football anglais et européen, Manchester City. Très en vue en Premier League où il s'est illustré avec 8 buts et 6 passes décisives, « Speedy Iso » voulait ponctuer l'une de ses saisons les plus abouties par un trophée. C'est dans un stade de Wembley plein à craquer que les « Eagles » ont survolé, le 17 mai dernier, les « Citizens » dans l'envie pour s'imposer grâce à une réalisation d'Eberechi Eze. L'attaquant de 27 ans devenait le quatrième Sénégalais à remporter la Fa Cup en compagnie de Pape Bouba Diop, Nampalys Mendy et Sadio Mané.

Édouard Mendy triomphe en Ligue des champions d'Asie

Vainqueur de la Ligue européenne des champions avec Chelsea en 2021, Édouard Mendy avait un énorme défi à relever cette saison. C'était celui de remporter la Ligue des champions d'Asie avec son club, Al-Ahli. Le portier sénégalais, très en vue, a aidé Al-Ahli à battre les Japonais de Kawasaki Frontale en finale (2-0) le 4 mai dernier. Et cerise sur le gâteau, le joueur de 33 ans a été élu meilleur gardien de la compétition. Édouard Mendy est l'un des très rares joueurs, avec l'Algérien Riyad Mahrez, à remporter trois trophées majeurs sur trois continents différents. L'ancien joueur de Chelsea est aussi entré dans l'histoire du Sénégal en remportant la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun en 2022.

Süper Lig et Coupe de Turquie pour Ismaïl Jakobs

Surprenante recrue de Galatasaray, en provenance de Monaco, Ismaïl Jakobs se lançait dans un pari risqué. L'arrière-gauche sénégalais, victime de blessures successives, voyait son aventure turque virer au cauchemar jusqu'à ce que le déclic intervienne. De retour de blessure, il faisait son entrée en jeu à la 78e minute lors de la finale de la Coupe de Turquie gagnée contre Trabzonspor (3-0). Quelques jours plus tard, le défenseur sénégalais s'assurait le titre de champion après un succès sur Kayserispor (3-0). Malgré une saison frustrante plombée par des pépins physiques, le joueur de 25 est l'un des rares « Lions » à pouvoir se targuer d'avoir réalisé le doublé Championnat et Coupe nationale. *

El Hadji Malick Diouf, un championnat et deux trophées individuels

Ce n'est pas pour rien qu'El Hadji Malick Diouf met l'eau à la bouche de plusieurs clubs anglais qui veulent le recruter. Cette saison 2024-2025, le jeune arrière-gauche de 20 ans a survolé le championnat tchèque avec le Slavia Prague (1er, 78 points) sacré avec 13 points d'avance sur son poursuivant, Plzen (2e, 65 points). Arrivé en Tchéquie en provenance de Tromso en Norvège, El Hadji Malick Diouf a pesé de tout son poids dans le sacre du Slavia avec 7 buts inscrits et 3 passes décisives. Ses excellentes statistiques, pour un défenseur, ont permis au joueur formé à l'Académie Mawade Wade d'être doublement récompensé. Plébiscité meilleur joueur étranger de la saison, l'international sénégalais a aussi été distingué meilleure révélation de la Ligue professionnelle tchèque.

Chérif Ndiaye, champion de Serbie et Pichichi

Alors qu'El Hadji Malick Diouf s'éclate en Tchéquie, Chérif Ndiaye cartonne en Serbie où il a scintillé avec l'Étoile rouge de Belgrade. Invaincue en 30 journées dont 28 victoires et deux nuls, la formation serbe a fait cavalier seul toute la saison et a fini avec 23 points d'avance sur son dauphin. Auteur de 19 buts en plus de 5 passes décisives, Chérif Ndiaye a terminé en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. Parmi les « Lions » sélectionnés pour défier l'Irlande (6 juin) et l'Angleterre (10 juin), en rencontres amicales, il est le seul à avoir réalisé cette performance.

Mamadou Lamine Camara trône sur le Maroc et la Caf

En récompense de sa brillante saison, Mamadou Lamine Camara a été sélectionné par Pape Thiaw pour prendre part aux matchs amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre en ce mois de juin. Le champion d'Afrique U20 avec le Sénégal en 2023 a atteint sa vitesse de croisière au Royaume chérifien où il est devenu un élément clé dans le 11 de départ de la Renaissance sportive de Berkane.

Le club du milieu sénégalais a bouclé une saison exceptionnelle avec 21 succès, 7 nuls et 2 revers en 30 journées. Champion à 5 journées de la clôture de la Botola Pro, Mamadou Lamine Camara, dont la soif de trophée était loin d'être assouvie, a vu la Coupe de la Caf en oasis. Et c'était loin d'être un mirage pour le longiligne joueur de 22 ans. Auteur d'un des 2 buts de la victoire en finale aller, le 17 mai, face aux Tanzaniens de Simba (2-0, 1-1), Mamadou Lamine Camara a joué un rôle important dans le sacre des siens.

D'autres « Lions » sont parvenus à glaner des trophées. Lorient de Formose Mendy et de Sambou Soumano a obtenu le titre de champion de la Ligue 2 française. En Belgique, Ousseynou Niang a aidé l'Union Saint-Gilloise à remporter le titre de champion qui la fuyait depuis 90 ans. Le dernier titre du club, qui a retrouvé la première division belge en 2021, datait de 1935.