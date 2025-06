Ouganda: Attentat manqué près de la basilique des Martyrs ougandais le jour de leur anniversaire - Deux assaillants tués

Kampala — Une explosion s'est produite ce matin, 3 juin, à environ 500 mètres du sanctuaire des Martyrs ougandais à Munyonyo. Selon l'armée ougandaise (Uganda People's Defence Forces UPDF), l'explosion s'est produite au cours d'une opération visant à déjouer un attentat.

« Ce matin, une unité antiterroriste de l'UPDF a intercepté et neutralisé deux terroristes armés à Munyonyo. Il s'agissait d'une opération menée par les services de renseignement et les services de sécurité sont en état d'alerte maximale pour garantir que les célébrations de la Journée des Martyrs se déroulent sans interruption », a déclaré un porte-parole de l'armée.

Le 3 juin, on célèbre la fête liturgique des saints martyrs de l'Ouganda, un groupe de 22 catholiques et 23 anglicans convertis au christianisme dans le royaume de Buganda, aujourd'hui partie de l'Ouganda, qui ont été exécutés entre le 31 janvier 1885 et le 27 janvier 1887.

Ces jours-ci, le sanctuaire de Munyonyo, élevé au rang de basilique mineure en 2019, accueille des milliers de pèlerins venus non seulement de toute l'Ouganda, mais aussi des pays voisins et d'autres régions du monde.

Selon les premiers rapports, deux terroristes présumés portant des gilets explosifs et qui auraient tenté d'accéder à la basilique de Munyonyo ont été interceptés par une unité antiterroriste. « Notre unité antiterroriste spécialisée a ouvert le feu sur les terroristes, provoquant une explosion qui les a tués », a déclaré une source militaire.

Sur place, les corps démembrés des deux assaillants ont été retrouvés, ainsi que les restes d'une moto détruite dans l'explosion.

Le lieu de l'explosion a été isolé afin de permettre aux démineurs militaires de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres engins explosifs et aux équipes de police scientifique de commencer leurs investigations.

Les agences de sécurité doivent maintenant établir l'identité des suspects, leurs objectifs et déterminer s'ils agissaient dans le cadre d'un réseau terroriste plus large. L'inspecteur général de la police, Abbas Byakagaba, a appelé les citoyens à rester calmes et les a exhortés à signaler tout individu, objet ou activité suspect au personnel de sécurité.