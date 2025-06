Cote d'Ivoire: Le tribunal de première instance d'Abobo inauguré

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a procédé le lundi 2 juin 2025, à l'ouverture officielle du tribunal de première instance d'Abobo.

Bâti sur une superficie de 13 960 m2, les travaux de ce tribunal ont coûté 16 630 000 000 Fcfa. Il est composé, entre autres, de 4 grands bâtiments R+2 et 167 bureaux, dont 114 bureaux pour le personnel magistrat et 36 bureaux pour le personnel greffier, 6 salles d'audience, une bibliothèque, 3 salles d'archives, deux infirmeries, 2 restaurants et 8 cellules de détention.

Pour le Premier ministre, après Bingerville, cette cérémonie marque un jalon supplémentaire dans la réalisation de l'ambition du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la justice une réalité accessible à tous. Il a remercié le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé, pour sa détermination sans faille à oeuvrer pour la modernisation, le renforcement de l'appareil judiciaire de la Côte d'Ivoire.

« Je sais combien de fois vous ne cessez de soutenir le principe d'une amélioration significative des conditions de travail des acteurs de la justice. J'ai été témoin de bien de sollicitations, qu'il s'agisse des véhicules, des tribunaux, de toges et même de l'amélioration des conditions carcérales », a expliqué le chef du gouvernement, félicitant à l'occasion les populations d'Abobo. Il a souligné que le tribunal de première instance d'Abobo flambant neuf, financé par l'Etat de Côte d'Ivoire, est conçu pour accueillir chaque année des milliers de justiciables dans des conditions de dignité, de sécurité et d'efficacité. Ainsi, le tribunal d'Abobo s'inscrit dans une approche structurante pour garantir la proximité de l'appareil judiciaire avec les populations.

« A vous mes frères et soeurs d'Abobo, ce tribunal vous rapproche de la justice et la rend plus accessible. Il est désormais le vôtre. Faites-en un instrument au service de la paix, de la justice et du respect des droits de la République. Je vous prie donc, chers parents d'Abobo, de bien vouloir prendre soin de ce joyau que le Président met à votre disposition », a-t-il exhorté, invitant également les responsables qui auront la charge de diriger ce tribunal, d'avoir la passion pour investir leur énergie dans l'entretien des infrastructures et équipements mis à disposition.

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé, a rendu un hommage au Chef de l'Etat qui a rendu possible la réalisation de cet ouvrage par sa vision éclairée. Car sous son impulsion, la Côte d'Ivoire progresse dans la construction d'un Etat de droit fort.

« La construction de ce tribunal s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de renforcement des infrastructures judiciaires avec pour objectif, de rapprocher la justice des justiciables, d'améliorer les conditions de travail des professionnels du droit et renfoncer les performances de notre appareil judiciaire. Avec les tribunaux de San Pedro et de Bingerville, le tribunal d'Abobo porte à 41, le nombre de tribunaux de première instance en activité sur l'ensemble du territoire national », a expliqué Sansan Kambilé.

A en croire le ministre, le ressort territorial du tribunal d'Abobo couvre les communes d'Abobo, Anyama et Alépé. « Il revient désormais aux magistrats, aux greffiers, aux auxiliaires de justice et au personnel administratif de faire fonctionner ce tribunal avec efficacité, par une justice rendue avec célérité », a-t-il exhorté, réaffirmant l'engagement de son département ministériel à poursuive la modernisation de l'appareil judiciaire et à veiller à la mise en cohérence des infrastructures et des ressources humaines avec les attentes des populations, a promis le ministre.

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a, au nom du conseil municipal, remercié le Chef de l'Etat, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour les actions entreprises en faveur de sa commune.