Sénégal: Hajj, un évènement religieux à la pointe des technologies modernes

Le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam, au-delà de ses rituels immuables, se veut aussi un évènement religieux à la pointe des technologies modernes avec, en guise d'illustration, le Centre de commandement du ministère du Hajj et de la Umra et le Centre unifié des opérations médiatiques relevant du ministère des Médias.

Le Centre de commandement du ministère du Hajj et de la Umra, situé à La Mecque, est une pièce maitresse dans la supervision et la gestion des opérations de la saison du Hajj de l'an 1446 de l'Hégire, ont pu constater des journalistes invités par les autorités saoudiennes pour les besoins du pèlerinage 2025.

Il assure une coordination continue des opérations afin de garantir l'efficacité et la qualité des services fournis aux pèlerins depuis leur pays de départ, jusqu'à leur hébergement à La Mecque et à Médine.

Sur des écrans de contrôle, des agents peuvent suivre en temp réel le flux d'arrivée des pèlerins à l'aéroport, grâce à la collaboration avec le secteur aérien, ce qui permet un suivi efficace des vols et réduire les temps d'attente.

Autre endroit où la modernité est bien présente : le Centre unifié d'opérations médiatiques du Hajj, relevant du ministère des Médias, avec ses différentes sections et équipements permettant une couverture complète de l'évènement.

Le centre dispose d'une plateforme de briefings médiatiques qui centralise la communication des structures participant au Hajj, ainsi que d'une zone dite "Communauté médiatique". Celle-ci offre aux professionnels des médias des services dotés de technologies innovantes.

Le "Forum médiatique du Hajj", mis en place par le ministère, permet plusieurs zones interactives. Une zone est dédiée à l'accueil des visiteurs, avec des écrans présentant des témoignages et expériences du Hajj. Il y a aussi l'Exposition de la transformation, où 11 entités publiques et privées présentent leurs services à travers une expérience immersive.

Le Centre unifié abrite aussi le "Hub médiatique du Hajj" dont la deuxième édition, lancée dimanche, se tiendra jusqu'au 4 juin. Plus de 5 000 professionnels et visiteurs venant de quelque 150 organes de presse y sont attendus, selon les organisateurs.

L'évènement, organisé en partenariat avec le Programme de service aux pèlerins, propose une exposition médiatique interactive, plusieurs studios, un centre de presse entièrement équipé, des unités mobiles de diffusion en direct et la plateforme du Centre médiatique virtuel (VPC).

L'édition 2025 mobilise plus de 15 entités publiques et privées, dont les ministères de l'Intérieur, du Hajj et de la Umra, du Logement, des Transports et des Services logistiques, ainsi que l'Agence de presse saoudienne (SPA), l'Autorité saoudienne de la radiodiffusion (SBA) et la Commission Royale pour la Mecque et les Lieux Saints (RCMC).

La première édition avait accueilli plus de 2 000 participants et 15 entités publiques et privées.