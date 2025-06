Sénégal: Droits humains - Ousmane Sonko refuse de commenter des 'affaires internes' à la Guinée

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est gardé, lundi, à Conakry, de commenter le traitement qu'auraient subi certains activistes et acteurs politiques en Guinée, évitant ainsi d'intervenir "dans les affaires internes à la Guinée".

Les activistes Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, tous les deux responsables du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) en Guinée, n'auraient donné aucune nouvelle depuis juillet 2024.

Dans un communiqué, des organisations de la société civile sénégalaise ont interpellé, dimanche, le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite à Conakry, afin qu'il intervienne face aux "disparitions forcées" et à la "répression brutale des militants" en Guinée.

Durant sa visite de travail et d'amitié en Guinée, Ousmane Sonko a été aussi interpellé sur la situation par la presse locale. "Je suis venu ici pour une tournée économique et voilà une question éminemment politique", a-t-il d'emblée précisé.

"Quel que soit le niveau de fraternité et d'amitié qu'il y a, les États ont une réalité interne qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés au Sénégal pour différents délits, certains qualifient même ces arrestations de détenus politiques. Ce n'est pas du ressort des autorités guinéennes de venir au Sénégal pour nous dire ce qu'il faut faire. Je m'abstiendrai de dicter aux Guinéens ce qu'il y a à faire", a déclaré Ousmane Sonko.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue guinéen Amadou Oury Bah, à l'issue d'une séance de travail entre les deux gouvernements, portant sur la coopération technique et bilatérale entre les deux pays.

Plusieurs ministres des gouvernements guinéen et sénégalais ont pris part à cette séance de travail au palais de la Colombe, siège du gouvernement guinéen.

"Si mes relations amicales et fraternelles me le permettent et si je devais en parler, ce serait en douce, amicalement, mais je ne viendrai pas ici dans une conférence de presse pour vous dire que j'ai dit ceci ou cela", a ajouté M. Sonko au sortir d'une audience avec le Général Mamadi Doumbouya, président de la République.

"J'ai suffisamment d'expérience politique pour ne pas venir ici vous dire que j'ai dit ceci aux autorités guinéennes. Cela ne relève pas de ma compétence, mais je souhaite et je prie pour que dans tous nos pays, le Sénégal, la Guinée et tous les autres pays, qu'on ait la paix, la stabilité, la paix politique et la concorde", a-t-il insisté.

"Ensemble nous devons travailler à construire le développement économique que les populations sont en droit d'attendre, indépendamment des divergences d'opinions qui ne peuvent manquer dans un pays", a conclu Ousmane Sonko.

Le Premier ministre sénégalais bouclera mardi dans l'après-midi une tournée de six jours en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Sierra-Leone.