Congo-Kinshasa: Des parlementaires européens pour la mise en place de couloirs humanitaires dans l'Est de la RDC

À l'issue de leur mission de trois jours à Kinshasa, des parlementaires européens ont appelé à l'instauration de couloirs humanitaires dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu afin d'y acheminer des équipements médicaux, de la nourriture et d'autres biens essentiels à destination des populations affectées.

Ils ont également insisté sur la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités dans cette région en proie à une insécurité persistante.

Ces législateurs ont réaffirmé leur ferme condamnation des violences et des violations des droits humains dans l'Est de la RDC, dénonçant notamment l'usage de la violence sexuelle comme arme de guerre, une situation qui inflige d'immenses souffrances aux victimes, en particulier aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants.

La délégation du Parlement européen a exhorté les signataires de l'accord-cadre d'Addis-Abeba à reprendre les négociations, conformément aux engagements pris en 2013.

« L'Union européenne doit jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation et la coordination des efforts existants en faveur d'une paix et d'une réconciliation durables dans la région, dans un esprit d'inclusion », ont-ils souligné.

Lutte contre les violences sexuelles

Les députés européens ont salué les initiatives de la société civile, en particulier celles de la Fondation Panzi, visant à garantir justice et réparation aux victimes de violences sexuelles et sexistes dans l'Est du pays.

Par ailleurs, ils ont demandé aux autorités congolaises de se pencher de toute urgence sur le fléau des violences sexuelles, notamment les viols collectifs de femmes dans la prison de Makala.

Ils ont estimé que des mesures urgentes sont nécessaires afin d'assurer une justice transitionnelle et une réparation adéquate pour toutes les victimes de violences et d'abus sexuels.

Sanctions contre Kigali

En tant qu'organe législatif de l'UE, le Parlement européen continue d'exhorter la Commission européenne à suspendre tout accord bilatéral avec le Rwanda, notamment le protocole d'accord entre l'UE et le Rwanda sur les minéraux critiques.

Les parlementaires ont affirmé leur engagement à mener un plaidoyer, aux côtés du peuple congolais, pour la suspension de cet accord.

Au cours de leur mission, la délégation a plaidé pour la mise en oeuvre d'une feuille de route UE-RDC incluant la participation de la société civile. Celle-ci devrait appuyer les objectifs d'électrification et d'industrialisation du pays tout en garantissant un approvisionnement éthique en minerais, la protection de l'environnement et une redistribution équitable des bénéfices aux communautés locales.

L'objectif ultime étant de soutenir la consolidation de la paix, la stabilité et la prospérité à long terme.

Rencontre avec les autorités congolaises

Au fil de leur séjour, les députés européens ont successivement échangé avec le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, les présidents des deux Chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, le ministre d'État chargé des Mines, la ministre des Affaires sociales et humanitaires, ainsi que le ministre de la Communication, Patrick Muyaya.