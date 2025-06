Congo-Brazzaville: Vie des partis - Des actes importants annonçant la tenue du 6e congrès ordinaire du PCT

Réunis le 1er juin à Brazzaville, les membres du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT) ont pris deux actes s'inscrivant dans le cadre de son agenda 2025-2026, dont l'un portant création de la structure dédiée à la préparation et à l'organisation du 6e congrès ordinaire et l'autre instituant la cotisation spéciale pour le financement de ce grand rendez-vous.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a rappelé dans son discours d'ouverture que ces deux actes ont pour but de garantir une efficacité optimale dans la mobilisation des idées et des moyens visant l'atteinte des objectifs au congrès et à la présidentielle à venir.

« Notre rencontre se tient dans un contexte où à l'horizon se profile un double rendez-vous décisif pour notre parti, à savoir la tenue prochaine de notre congrès et, dans son sillage, l'élection présidentielle qui déterminera l'avenir de notre pays. Ces échéances exigent de nous un engagement total, une mobilisation sans faille et, surtout, la réaffirmation des valeurs qui ont toujours été le socle de notre action politique, notamment l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité », a-t-il rappelé.

Selon lui, depuis le 5e congrès ordinaire en décembre 2019, le bureau politique n'a de cesse d'oeuvrer pour la consolidation de l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité au sein du PCT. L'observation de ces valeurs a été, a-t-il expliqué, sans aucun doute, l'un des facteurs-clés des succès que le parti a enregistrés jusqu'ici. « Dans la perspective de la tenue du 6e congrès ordinaire et de la participation de notre parti à la prochaine élection présidentielle, cet effort collectif est plus que jamais exigé.

En effet, l'unité n'est pas une option. C'est la condition première de notre force. Dans notre cheminement vers le congrès et la présidentielle, nous devons rester unis, soudés autour de notre leader, le camarade président Denis Sassou N'Guesso et de son projet pour le Congo », a martelé Pierre Moussa, précisant qu'aucun intérêt personnel, aucune ambition individuelle ne doit primer sur l'intérêt supérieur du parti et de la nation.

Insistant sur le renforcement de la cohésion au sein du parti, le secrétaire général a souligné la nécessité de travailler la main dans la main pour que le PCT demeure un parti fort, organisé et tourné vers l'avenir. « La discipline, garde-fou de notre crédibilité, doit être rigoureusement observée en notre sein à tous les niveaux. Il en va de même de la solidarité qui s'impose comme la clé de notre résilience face à l'adversité. En cultivant l'unité, en renforçant notre cohésion, en faisant preuve de discipline et en pratiquant la solidarité, nous serons plus forts, j'en suis convaincu, et nous mènerons notre parti vers un congrès réussi et une participation victorieuse à la présidentielle », a-t-il insisté.

La 14e réunion ordinaire du bureau politique du comité central du PCT a été également une occasion de faire le bilan à mi-parcours du travail réalisé pendant les cinq premiers mois de l'année en cours. Ainsi, à en croire Pierre Moussa, le secrétariat permanent du bureau politique s'est employé, pendant cette période, à renforcer les jalons nécessaires pour le succès du PCT à ces deux prochains rendez-vous politiques cruciaux.

Ce qui s'est traduit par la structuration des unions catégorielles, la campagne d'adhésion pour l'élargissement de la base militante et le complètement des organes démembrés du parti. De même, la mise en place des organes fédéraux du Parti dans les nouveaux départements territoriaux a été conçue et sera effective très prochainement. Il y a eu également la mise en place et le déploiement progressif du collège des commissaires politiques.

Pierre Moussa a, par ailleurs, cité l'impulsion nouvelle donnée aux alliances politiques, avec la restructuration de la majorité présidentielle. Le but étant de permettre la dynamisation des structures de cette plateforme et leur implantation sur toute l'étendue du territoire national.

Notons qu'en attendant la publication des dates officielles, le 6e congrès ordinaire du PCT se tiendra dans le troisième quadrimestre de 2025, prélude à la présidentielle de mars 2026, annoncé son porte-parole, Parfait Iloki. L'enjeu étant, entre autres, la désignation du candidat du parti en attendant son investiture par le comité central.