Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Promiscuité entre les immondices et les vendeurs au marché Fond Tié-Tié

Situé dans le troisième arrondissement, le marché Fond Tié-Tié est l'un des plus importants de la ville océane. Malheureusement, une décharge à ciel ouvert s'est formée dans ce lieu de commerce, plus précisément dans la zone de Tissoko en allant vers le quartier Voungou.

La situation est alarmante dans la plupart des marchés de Pointe-Noire et cela pose un véritable problème de santé publique. Dans le marché fond Tié-Tié, par exemple, les ordures cohabitent avec les vendeurs. En effet, une décharge géante à ciel ouvert s'est formée dans ce lieu de commerce, plus précisément dans la zone de Tissoko en allant vers le quartier Voungou, créant un environnement de plus en plus insupportable.

Des légumes étalés à même le sol, des poissons frais ou fumés et tous les aliments accessibles au citoyen lambda s'entremêlent avec les ordures. Face à cette situation, les vendeurs de ce marché expriment leur mécontentement et appellent à une intervention urgente des autorités compétentes. « Cette décharge qui pourtant n'était qu'une petite poubelle a fini par devenir un énorme dépotoir. Nous demandons aux autorités de régler cette situation désolante qui impacte non seulement la santé des vendeurs et des riverains mais également de tous ceux qui fréquentent le marché », a dit une vendeuse.

Notons que la ville de Pointe-Noire était autrefois connue pour ses magnifiques marchés où les couleurs chatoyantes et les senteurs exotiques se mélangeaient aux sons des discussions animées entre commerçants et clients. Mais depuis un certain temps, cet environnement a radicalement changé et une réalité moins glamour est venue se greffer à l'ambiance pittoresque d'alors. L'insalubrité a pris quartier dans la plupart des marchés.