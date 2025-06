Invitée en Russie pour participer au Festival international des musées de Moscou, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a profité de cette occasion pour faire découvrir aux participants à ce festival l'héritage culturel du haut lieu de culture, d'histoire et de mémoire qu'elle a la charge de diriger.

Afin de promouvoir le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza au-delà des frontières du Congo, sa directrice générale a profité de l'invitation qui lui a été adressée par les organisateurs du festival international des musées de Moscou, grâce à l'implication et l'apport de l'ambassade de la Fédération de Russie au Congo, pour faire découvrir l'héritage culturel de lieu de mémoire à un public international.

Durant quatre jours, le Festival international des musées de Moscou, un événement mondial, a rassemblé les dirigeants des institutions muséales du monde entier pour échanger sur les innovations concernant le secteur muséal. Invitée à ces assises, Bélinda Ayessa, intervenant dans un panel qui a regroupé un parterre des dirigeants des musées, a présenté l'institution qu'elle dirige et surtout l'apport des autorités nationales, en premier lieu le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, en matière de gestion des musées en particulier, et de la culture en général.

« Au Congo sur instruction des plus hautes autorités de notre pays et notamment de notre président, son excellence Denis Sassou N'Guesso, qui a fait de la culture un centre important dans son projet de société et un élément-clé dans le développement du Congo, nous en avions fait un musée, un espace qui raconte non seulement l'histoire de la fondation de notre ville capitale, mais aussi qui nous sert de tremplin pour compter l'histoire du grand Congo. »

Ces retrouvailles autour des musées de Moscou ont été également une occasion pour la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza de promouvoir le lieu de culture, d'histoire et de mémoire qu'elle dirige. Bélinda Ayessa a également souligné l'importance d'une diplomatie culturelle proactive illustrée par les initiatives de ce mémorial, un musée de référence en République du Congo. « Les musées, en effet, peuvent et doivent jouer un rôle important dans la promotion des soft power d'un pays ou d'une organisation, et contribuer à renforcer les relations internationales et à promouvoir la culture et l'art », a-t-elle conclu son exposé.