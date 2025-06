Congo-Brazzaville: Business forum

Les opérateurs économiques d'Italie et de la République du Congo ont renforcé leur partenariat à la faveur d'un forum d'affaires organisé à Brazzaville. Les deux parties ont saisi cette opportunité pour exprimer leur volonté de promouvoir les investissements dans les secteurs prioritaires. L'une des économies les plus prospères de l'Union européenne, l'Italie opère en terre congolaise depuis plus d'un demi-siècle à travers le groupe ENI qui y a consenti d'importants investissements dans les secteurs stratégiques du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

L'édition 2025 du « Business forum Italie-Congo » a été une véritable plateforme de dialogue, d'échange et d'opportunités. Les hommes d'affaires italiens ont été encouragés à s'engager au Congo dans les domaines porteurs comme l'agriculture, les infrastructures, le numérique, le tourisme et l'artisanat.

De leur côté, les entrepreneurs congolais ont eu droit à une présentation des filières de production des petites, moyennes et grandes entreprises italiennes. L'initiative est à pérenniser, d'autant plus qu'elle contribue au renforcement des liens économiques entre Rome et Brazzaville dans le cadre de la coopération Nord-Sud.

Au cours des prochaines éditions, les deux pays gagneraient à faire une évaluation de la mise en oeuvre des initiatives ou des projets d'intérêt commun. Ils tireraient davantage parti en explorant d'autres sphères de partenariat au regard de l'immensité du potentiel économique du Congo.