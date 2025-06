Congo-Brazzaville: Agriculture - La deuxième ZAP de Lékana désormais opérationnelle

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a procédé le 31 mai au lancement des activités de la deuxième zone agricole protégée (ZAP) du district de Lékana, dans le département des Plateaux.

Située à une dizaine de kilomètres de la communauté urbaine de Lékana, la ZAP de Tsoumou Dzieké est la deuxième du genre dans cette partie du département des Plateaux. Elle est composée de 430 hectares aménagés par l'Etat et mis à la disposition de 577 producteurs répartis en 40 groupements. Sur cette vaste étendue, les producteurs agricoles mettent en valeur plusieurs spéculations parmi lesquelles le manioc, le maïs, le haricot et la pomme de terre.

Le but étant de renforcer la production agricole et de lutter contre l'insécurité alimentaire en République du Congo. Cette augmentation de la surface est rendue possible grâce à la mécanisation agricole promise par le chef de L'Etat. La deuxième ZAP du district de Lekana contribue, à en croire le ministre chargé de l'Agriculture, à la matérialisation du mot d'ordre du président de la République, à savoir un district équivaut à un pôle agricole.

« Ici même sur ces terres, notamment à Lékana-centre, le président de la République lançait un appel à notre jeunesse en disant restez ici, développez votre territoire, nous allons mécaniser notre agriculture. Aujourd'hui, ces mots ne sont plus de simples aspirations, ils sont en train d'être transformés en acte concret, irréversible et structurant par la volonté et l'appui constant du président de la République aux agriculteurs à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche », a déclaré le ministre.

Selon lui, grâce à une mécanisation croissante et à la mobilisation exemplaire de la jeunesse, une partie significative des 430 hectares prévus sur cette nouvelle ZAP a été déjà ensemencée. En effet, le gouvernement qui créé des conditions pour l'exercice d'une agriculture moderne attend des acteurs l'augmentation des rendements.

Le manioc est déjà planté sur une étendue de plus de 100 hectares et le maïs sur 53 hectares. Une belle initiative pour les bénéficiaires. « Monsieur le ministre, je profite de cette occasion pour vous solliciter une fois de plus l'élargissement des ZAP dans notre district, car Lékana a pour activité de base l'agriculture au sens large », a souligné Frédéric Missié-Tsoumou, responsable des groupements.

Pour le préfet des Plateaux, Jean Jacques Mouanda, l'ouverture de cette ZAP est un voeu exaucé et une aubaine pour les jeunes qui ont trouvé de l'emploi. « C'est toute une politique que le gouvernement a mise en marche pour pouvoir prendre les jeunes en charge et les mettre au défi de leur avenir, c'est une bonne préoccupation. Je suis assuré personnellement que ces jeunes trouveront leur compte sur le développement agricole de leur département », a-t-il espéré.

Signalons qu'après avoir remis un échantillon de kits agricoles composé, entre autres, de brouettes, houes, pelles, machettes et bottes aux acteurs agricoles, le ministre Paul Valentin Ngobo a échangé directement avec les bénéficiaires. Le but étant de mieux comprendre leurs soucis. Grand bassin de production agricole, le district de Lékana envisage ainsi s'affirmer pour occuper une place de choix dans cette compétition agricole lancée au niveau national par le président de la République.