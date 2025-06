Afrique: Changement climatique - Pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme a été saisie sur la responsabilité des États

Plusieurs organisations de la société civile en Afrique ont demandé pour la première fois à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, basée à Arusha en Tanzanie, un avis d'expert sur la crise climatique. Ils demandent en particulier de clarifier quelle est la responsabilité des États du continent par rapport aux populations touchées par les catastrophes climatiques.

C'est à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que le dossier a été déposé. Alfred Brownell, militant et avocat du Liberia, porte-parole de la Plateforme africaine pour le climat, explique, au micro de Jeanne Richard : « Cette requête montre comment les catastrophes climatiques, comme les sécheresses, les inondation et l'insécurité alimentaire qui en découle, portent déjà atteinte aux droits fondamentaux, en particulier dans les communautés pauvres et marginalisées : notamment le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau, au logement, y compris pour les générations futures. »

« Obtenir des États une meilleure protection face au changement climatique »

Et pour protéger les populations et leurs droits fondamentaux, les associations demandent à la Cour de définir ce que les États africains sont tenus de faire, pour mieux lutter contre le changement climatique : « Même si ces avis consultatifs ne sont pas juridiquement contraignants, ils sont souvent utilisés par les tribunaux dans leurs décisions et les législateurs pour écrire de nouvelles lois. Cet avis pourrait donc être utile à la société civile et aux communautés pour obtenir des États une meilleure protection face au changement climatique et influencer leurs stratégies climatiques, leurs lois sur l'environnement et autres. »

Si la Cour accepte d'examiner cette requête, elle deviendra la quatrième cour internationale à émettre un tel avis consultatif.

Il y a environ un an, le Tribunal des Nations unies pour le droit de la mer (TIDM) avait ainsi rendu un avis pour mieux protéger les petits États insulaires face au changement climatique. Les avis de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice (CIJ) sont attendus prochainement.