Congo-Kinshasa: À New York, le pays brigue un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU

L'Organisation des Nations unies (ONU) doit procéder ce 3 juin 2025 à New York à « l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité » pour 2026-2027, durant l'Assemblée générale plénière de sa 79e session. La RDC et le Liberia briguent les deux sièges africains. Explications.

La République démocratique du Congo (RDC) est bien partie pour obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Le vote doit avoir lieu ce 3 juin 2025. Deux pays sont candidats pour le continent africain : la RDC et le Liberia. Deux candidats pour deux sièges réservés au continent. Sauf retournement de situation, ces deux pays intégreront donc le Conseil de sécurité pour 2026-2027. Une première depuis plus 30 ans pour la RDC.

Depuis 1992, la République démocratique du Congo n'a en effet plus siégé aux Nations unies. Mais, face à la situation sécuritaire du pays, les autorités veulent désormais faire entendre leur voix. Le pays a donc mené une campagne durant plusieurs mois pour pousser cette candidature. Finalement, comme celle du Liberia, elle a été validée par l'Union africaine.

Plaider sa cause

Il n'y a donc pas beaucoup de suspense, comme le faisait remarquer un diplomate en poste à Kinshasa lors d'une cérémonie organisée quelques jours avant le vote, ajoutant que c'est le point fort de l'organisation continentale, de parvenir à un consensus autour des sièges à pourvoir. La RDC met en avant son expérience en matière de gestion des conflits. « Un pays tourné vers la coopération et la solidarité », affirme la cheffe de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner.

Mais une RDC qui entend aussi se servir de cette position pour plaider sa cause de pays agressé et tenter de faire bouger les lignes à New York.