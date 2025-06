Congo-Brazzaville: Juste Désiré Mondelé satisfait de son séjour en terre nipponne

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a effectué récemment une visite de travail au Japon. Un déplacement qui lui a permis, entre autres, de décrocher des contrats, de renforcer la coopération avec les autorités japonaises et d'envisager des bonnes perspectives entre le Congo et le Japon.

« C'était un séjour de travail dense mais très riche. C'est vrai que c'est très loin en même temps, parce qu'on fait quasiment la moitié du globe. Mais la diplomatie congolaise est active, elle est présente, nos diplomates s'affairent à ce que le drapeau du Congo, dont nous sommes très fiers de voir porter très haut au Japon, continue à flotter dans ce pays, dans ce continent. Nous allons continuer à suivre la mise en oeuvre de tous les contacts que nous avons eus au Japon », s'est réjoui Juste Désiré Mondelé.

En effet, il s'est engagé à suivre la matérialisation, la concrétisation des accords signés d'autant plus qu'il n'est pas allé faire du tourisme au Japon, même s'il a profité de quelques aspects mémoriels, par l'importante visite du musée de la paix et de la mémoire d'Hiroshima.

« Nous pouvons simplement retenir de ce séjour des échanges économiques, des échanges entre les villes, la vision partagée pour le développement de nos villes, surtout de leur assainissement. Il y a un point important, c'est que nos villes vont intégrer le réseau ACCP, qui est le réseau des villes propres créé par le Japon, regroupant plusieurs villes déjà. Là aussi, nous allons postuler, susciter l'adhésion de Brazzaville et Pointe-Noire, des villes secondaires comme Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Oyo, Owando... », a annoncé le ministre.

Selon lui, les villes congolaises ne doivent pas être coupées du reste du monde. De ce fait, elles doivent participer à la dynamique d'ensemble, la dynamique mondiale des villes qui sont en train de pousser vers 2030, vers l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD), concernant la qualité de vie des citoyens. « Nous allons continuer à pousser, à suivre, et ce qui est déjà un gain, c'est que nous repartons avec une gibecière déjà remplie de matériel technique, de matériel d'équipement pour la ville de Pointe-Noire », a-t-il dit avant de quitter le Japon.

Revenant sur quelques séquences essentielles de son séjour en terre japonaise, Juste Désiré Mondelé a rappelé qu'il a sollicité des échanges externes entre les deux parties parce que le Congo apporte beaucoup dans la culture mondiale, tout comme le Japon aussi. Parmi les interlocuteurs rencontrés par la délégation congolaise, il y a l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), l'équivalent de l'Agence française de développement.

Pour Juste Désiré Mondelé, c'est une agence qui est experte en termes d'élaboration et d'accompagnement de projets. Le Congo étant en quête de partenariats pour implémenter ses projets d'entretien entier et autres projets en termes de développement local, la Jica est un partenaire important. La délégation congolaise a, enfin, présenté au président de cette agence, Tanaka Akihiko, le panorama économique, le potentiel du pays.

« Le Japon et le Congo ont la spécificité d'avoir en commun le partage de la protection de l'environnement. Pendant le traité de Kyoto, nous avons aussi demandé à nos partenaires de venir aussi explorer le potentiel touristique, le potentiel énergétique, les niches aussi d'investissement en termes de développement local et de coopération, on va dire, d'approche win-win, une approche gagnant-gagnant », a-t-il rappelé.

Outre la Jica, Juste Mondelé et sa suite ont aussi rencontré un autre mécanisme, un autre point focal, qui est le Réseau international de coopération du Japon. Il s'agit d'un instrument qui pilote les projets avec la Jica. Avec ce partenaire très important et stratégique, le Congo est en train de construire un partenariat dynamique, puisque la ville de Pointe-Noire va bénéficier du matériel d'entretien routier.

« Nous avons visité les firmes de Sakai et de Komatsu, noté les spécificités techniques et nous pensons qu'avant la fin de l'année, ce matériel va arriver à Pointe-Noire et pourra tant soit peu, apporter un soulagement aux habitants », a laissé entendre le ministre chargé des questions d'assainissement.