Congo-Kinshasa: L'institut français pleure son Directeur Jean-Pierre Mahoué !

Le Directeur de l'Institut français en République Démocratique du Congo, Jean-Pierre Mahoué, est décédé lundi à Kinshasa, capitale du pays, a-t-on appris lundi de source diplomatique.

«C'est avec une immense peine que je vous informe du décès de Jean-Pierre Mahoué, Conseiller de coopération et d'action culturelle et Directeur de l'Institut français et de ses 4 antennes (Bukavu, Goma, Kinshasa et Lubumbashi) », a-t-on lu dans un communiqué publié lundi par l'ambassade de France en RDC.

« Son professionnalisme, sa bienveillance et son engagement ont marqué son action en faveur de la coopération », a poursuivi la même note.

Des sources concordantes révèlent que Jean-Pierre Mahoué était également reconnu pour son engagement sans relâche en faveur du dialogue interculturel, du rayonnement artistique, et du soutien aux initiatives locales ».

Il faut noter que Jean Piette Mahoué a dirigé les quatre antennes des instituts culturels français de toute la RDC, à savoir : Bukavu, Goma, Kinshasa et Lubumbashi.

Durant tout son mandat, il a tenu à répondre objectivement à la double mission de l'IFK qui consiste à promouvoir la langue et la culture françaises et à soutenir l'émergence d'une scène culturelle locale. L'IFK se positionne comme un acteur clé de la coopération culturelle entre la France et la République démocratique du Congo.

En détail, l'Institut français de Kinshasa organise des événements culturels (concerts, spectacles, projections, expositions, etc.),. L'organisation contribue à la diffusion de la littérature française et propose des cours de français (certifications DELF, DALF, TEF, TCF, etc.).

Il encourage la création artistique locale, en organisant des ateliers, des résidences pour artistes et en participant à des événements culturels nationaux et internationaux.