«Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grand pas. Nous devons l'arrêter», alerte l'opposant politique Martin Fayulu face à la recrudescence de la crise sécuritaire qui terrasse la partie orientale du pays. C'est dans une adresse à la Nation de ce lundi 2 juin à Kinshasa que ce dernier a invité Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi à faire mourir leurs différends afin de favoriser la cohésion nationale à travers « une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission mais par patriotisme afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle ».

Dans son adresse, le leader du parti politique de l'opposition Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, « ECIDE » en sigle, a fait une adresse solennelle à Corneille Nangaa, Joseph kabila et Félix Tshisekedi afin de les inviter, chacun dans sa posture, à un sursaut patriotique dans le seul but de revivifier le Congo longtemps meurtri.

« Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale », a-t-il exhorté les trois parties qu'il estime pouvoir jouer un rôle imminent dans la résolution de cette crise sécuritaire dans l'Est du pays.

Le choix de la patrie et la construction de la cohésion nationale le poussent ainsi à demander à rencontrer le Président de la République Félix Tshisekedi pour un dialogue franc et une discussion directe qui rimeraient à une solution idoine à cette crise persistante qui prévaut dans l'Est du pays. Fayulu a insisté sur la responsabilité qui lui incombe pour éviter l'implosion du pays.

Une main tendue acceptée

La réplique ne sait pas fait attendre du côté du pouvoir après l'adresse de Fayulu. Quelques heures après cet appel solennel, la Présidence de la République a réagi par l'entremise de Tina Salama, porte-parole du Chef de l'Etat, à travers son compte X.

«Le Président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affichés par M. Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale», a-t-elle écrit sur son compte.

Un signal d'ouverture politique envoyé par Félix Tshisekedi dans un contexte marqué par les tensions sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays.

Cet engagement pris par Fayulu à la suite de la présence de Joseph Kabila dans la ville de Goma aux côtés de l'AFC/M23 depuis un peu plus d'une semaine est un aveu au patriotisme et une marque de compassion aux nombreux congolais qui périssent depuis plus de trois décennies dans cette guerre existentielle des ennemis de la paix sur l'ensemble du territoire national.