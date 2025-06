Une journée qui aurait pu être marquée par une paralysie des activités à l'Office Congolais de Contrôle (OCC) s'est finalement déroulée sous le signe de la responsabilité et de la poursuite du dialogue. En effet, l'appel à la grève lancé par l'Intersyndical n'a que faiblement mobilisé les agents et cadres de l'entreprise, qui ont majoritairement choisi de suivre la voie de la raison prônée par la Délégation Syndicale Nationale.

La tension était palpable à l'approche de ce lundi 2 juin. Pourtant, un message clair avait été diffusé la veille, le dimanche 1er juin 2025, par Chiro Chiruza, le Président de la Délégation Syndicale Nationale. Dans un communiqué relayé par plusieurs chaînes de télévision, il avait exhorté la masse laborieuse de l'OCC à ne pas céder à ce qu'il qualifiait de manipulation et à faire confiance aux travaux de la commission mixte. Ces négociations cruciales, qui ont débuté le jeudi 29 mai 2025 dans l'enceinte de l'immeuble du Cinquantenaire, visent à trouver des solutions concrètes aux revendications des travailleurs.

Il est important de souligner, comme l'a rappelé M. Chiruza, que selon les prescrits de l'article 255 du Code du travail, la Délégation Syndicale Nationale est l'unique représentation élue et légitime des travailleurs. Cet appel au calme et à la confiance dans le processus de négociation semble avoir été entendu.

Si une certaine timidité a pu être observée dans les premières heures de la matinée de ce lundi, la situation s'est rapidement normalisée. Aux environs de midi, l'activité avait repris son cours normal au sein de l'OCC. Malgré un climat que d'aucuns décrivent comme teinté d'intimidations et de tentatives de perturbation sonore par des vuvuzelas, la direction de l'entreprise a pu accéder à ses bureaux sans encombre. Le Directeur Général, Etienne Tshimanga Mutombo, ainsi que Mme le Directrice Générale Adjoint, Christelle Muabilu, étaient à leurs postes, signalant la continuité du fonctionnement de l'Office.

Au coeur de cette désescalade, la promesse de solutions concrètes aux préoccupations des travailleurs, portées par la Délégation Syndicale Nationale. Parmi les points saillants des discussions figurent la problématique du paiement des salaires, avec une attention particulière pour les agents de Goma et Bukavu, ainsi que d'autres questions essentielles au bien-être du personnel.

Pour accélérer la recherche de ces solutions, les travaux au sein de la commission mixte se sont organisés en sous-commissions thématiques dès ce lundi matin. Ont ainsi été mises en place : la Sous-commission Administrative et Financière ; la Sous-commission Logistique et Juridique et la Sous-commission Technique.

Cette structuration témoigne d'une volonté d'aborder de manière méthodique et approfondie chaque aspect des revendications. L'heure est donc à la concertation et à la construction, une approche privilégiée par la majorité des travailleurs de l'OCC, qui ont démontré leur maturité et leur confiance envers leurs représentants élus pour défendre leurs intérêts. La situation reste suivie de près, avec l'espoir que les travaux en cours aboutiront rapidement à des accords satisfaisants pour toutes les parties.