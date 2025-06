Congo-Kinshasa: Ciblé pour sa loyauté et ses résultats, Nicolas Kazadi - L'UDPS dénonce toute cabale politique !

document

Dans une sentence rendue publique ce lundi 2 juin 2025, la Commission Nationale de Discipline de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi) lave de tout soupçon l'Honorable Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji, ancien Ministre des Finances, pris pour cible à la suite d'une interview controversée. Le parti présidentiel dénonce une manoeuvre politique concertée, sur fond de recomposition gouvernementale, visant à fragiliser l'un de ses piliers et à ternir son engagement en faveur d'un Etat de droit. A travers cette clarification, l'UDPS/Tshisekedi réaffirme son attachement aux principes démocratiques et met en garde contre toute instrumentalisation des institutions à des fins de règlement de comptes.

Sentence n° 001/UDPS-T/CDP/CND/025 portant clarification sur les propos tenus par l'Honorable Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji

La Commission Nationale de Discipline de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/TSHISEKEDI) a examiné avec minutie les propos contenus dans l'interview accordée à un média de la place par l'honorable Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji, Député national, ancien Ministre des Finances et haut cadre du parti en date du 6 mai 2025.

En effet, les propos tenus par le précité n'enfreignent en rien ni les statuts, ni la ligne politique de l'UDPS/TSHISEKEDI. Il s'est exprimé dans le strict respect de ses prérogatives de parlementaire et de citoyen. En aucun cas il n'a divulgué des secrets d'État, ni propagé de fausses informations, contrairement aux accusations relayées par certains médias et acteurs judiciaires.

En outre, votre Commission constate avec gravité que cette affaire intervient à un moment stratégique, à la veille de la sortie du Gouvernement d'Union Nationale souhaité par le Président de la République. Elle s'inscrit donc dans une campagne bien planifiée visant à affaiblir l'UDPS/Tshisekedi, en tentant d'éloigner l'un de ses cadres les plus compétents du Président de la République. Une cabale orchestrée par des forces hostiles au changement, désireuses de perpétuer un système de prédation.

Par ailleurs, il est troublant de constater que la présente cabale intervient, comme par un curieux hasard, à la veille de la formation du Gouvernement d'Union Nationale, tout comme une attaque similaire avait été orchestrée à la veille de la sortie du Gouvernement Suminwa. Deux contextes politiques majeurs, deux tentatives de déstabilisation ciblée contre le même homme. Cette répétition n'a rien d'anodin. Elle trahit une stratégie de nuisance coordonnée visant à neutraliser un acteur clé, reconnu pour son intégrité, sa compétence et sa loyauté envers le Chef de l'État.

L'Honorable Nicolas Kazadi a marqué son passage au gouvernement par des résultats inédits : il est le seul ministre des Finances à avoir porté le budget national de 4 à 16 milliards de dollars américains, et à avoir conclu un programme historique avec le Fonds Monétaire International, rétablissant la confiance des partenaires envers la RDC. Cet engagement pour la transparence et la rigueur a naturellement suscité l'hostilité de certains groupes mafieux qui voient en lui un obstacle à leurs intérêts obscurs.

Il sied de rappeler que, depuis plus de 40 ans, l'UDPS/Tshisekedi lutte pour l'instauration d'un État de droit en RDC, au prix du sang de ses martyrs. Ce combat historique nous oblige à défendre les valeurs fondamentales de la social-démocratie notamment une justice équitable, impartiale et non instrumentalisée ou encore la liberté d'expression et d'opinion. Votre Commission condamne toute tentative d'utiliser la justice ou la presse à des fins politiques. Une justice télécommandée pour écarter un homme intègre, coupable seulement d'avoir refusé de se compromettre avec les réseaux mafieux, est un affront à nos valeurs.

Votre Commission saisit cette occasion pour renouveler son soutien total et sans réserve à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership visionnaire et son engagement déterminé à pacifier notre pays après plus de 30 années de guerre imposée, avec pour objectif de piller nos ressources et de balkaniser notre territoire.

L'UDPS/Tshisekedi, fidèle à son combat historique, se tient en première ligne pour la défense de l'unité nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé à l'ennemi.

Votre Commission appelle tous les hauts cadres, les cadres, les combattants et sympathisants du parti à se mobiliser et à exprimer leur soutien total à l'Honorable Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji. Elle invite également l'opinion nationale et internationale à rester vigilante face aux manoeuvres visant à déstabiliser notre parti, affaiblir son leadership et nuire à la démocratie.

Nous mettons en garde tous ceux qui, par calcul ou par intérêt, cherchent à transformer notre justice en un instrument de règlement de comptes politiques. L'UDPS/TSHISEKEDI ne se taira pas devant l'injustice.

Décisions de la Commission Nationale de Discipline

Article 1 : L'Honorable Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji est complètement lavé de toute mauvaise campagne sur ladite interview.

Article 2 : La Commission Nationale de discipline se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ou tout organe de presse qui continuerait à répandre les mêmes faux bruits ainsi que cette fausse et mauvaise campagne contre le précité.

Article 3 : La présente sentence entre en vigueur le jour de son prononcé.

Fait à Kinshasa, le 02 juin 2025

Pour la Commission Nationale de Discipline de l'UDPS/TSHISEKEDI

Mulumba Kalonji Maryanga Emanuel, Président

Didier Tambwe Bauman Meli, Vice-président