Le Football Club Loisirs la Loi de l'Assemblée nationale a livré un match amical, ce samedi 31 mai 2025, au stade Albert premier, situé sur l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe, avec l'équipe du ministère des Affaires étrangères.

Composé de députés nationaux et du personnel administratif de l'Assemblée nationale, le Football Club la Loi affichait complet, avec comme milieu offensif et capitaine de l'équipe, le professeur Jacques Djoli. Au milieu droit, le buteur Ange Kalombo et le milieu gauche était assuré par Djibril Ibanda. Le député national Ilunga était au latéral gauche, tandis que son collègue Eddy Mbuyu au latéral droit. Au niveau central se trouvait Nyembo Sanguma, et l'élu du peuple Abdallah se pointait à l'avant centre, avec comme attaquants Gabana et Anthony Milambo.

Dès l'entame du match, les 20 premières minutes ont été largement dominées par l'équipe de l'Assemblée nationale, qui a fait sa loi et imposé son jeu. Ce qui a permis à Ange Kalombo de réaliser le doublé et donner ainsi l'avantage à son équipe la Loi. Le score restera de deux à zéro, en faveur du Football Club la Loi, jusqu'à ce que l'arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires.

Au retour des citrons, l'équipe Miniafe des Affaires étrangères s'est réveillée et a créé quelques assauts dans le camp adverse, au point de réduire le score. Mais, à la 82ème minute de jeu, le député national Nzondomio, qui venait à peine d'effectuer son entrée, dès le début de la deuxième partie, a été décisif et à la base du but du break, inscrit par Jeancy Mesongolo.

Ainsi, le Football Club la Loi de l'Assemblée nationale a remporté la victoire devant l'équipe Miniafe du ministère des Affaires étrangères, sur le score final de 3 buts à 1. Après le match, le député national Abdallah Jefferson Pene Mbaka s'est réjoui de cette victoire, et a appelé ses collègues députés nationaux qui hésitent encore, à venir renforcer l'équipe.

Du côté de l'équipe perdante, le capitaine Mao Molima a relevé quelques faiblesses et a promis d'améliorer dans la prochaine rencontre. Signalons que la présence du rapporteur de l'Assemblée nationale à cette rencontre traduit l'expression de l'unité nationale, en ce moment où la RDC est agressée dans sa partie orientale par le Rwanda. C'est aussi un encouragement aux organisateurs, afin de bien organiser les prochaines rencontres.