Sénégal: Travaux de soin - Les femmes 15 fois plus productives que les hommes selon une étude

D'après une étude évoquée ce lundi par la Directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille et des Solidarités, les femmes consacrent 15 fois plus de temps à la production que les hommes dans les travaux de soin.

Astou Diouf Guèye cite une étude réalisée par ses services entre 2018 et 2022. Celle-ci visait à donner aux ministères sectoriels, aux parlementaires et aux organisations de la société les statistiques de base afin de mieux analyser les enjeux qui sous-tendent le « travail domestique non rémunéré », a-t-elle expliqué lors de la cérémonie de restitution ce lundi.

Selon Madame Gueye, le temps que les femmes prennent à la production « connaît une hausse régulière jusqu'à atteindre un pic de 14,65 heures par semaine entre 30-40 ans, représentant un écart de près de 15 fois plus de temps consacré par les femmes aux travaux de soins ». Toujours d'après elle, cette étude montre également que les hommes ont un apport de « 0,575 heure par semaine, alors que la moyenne féminine s'élève à 8,671 heures par semaine. Cela représente un écart de près de 15 fois plus de temps consacré par les femmes aux travaux de soins ».

En outre, Astou Diouf Gueye souligne que « si ce travail des femmes était valorisé au salaire minimum horaire, il représenterait 13,9% du PIB national ». La Directrice de l'équité et de l'égalité de genre souhaite par ailleurs qu'il y ait un partage équitable des responsabilités domestiques entre hommes et femmes. Car, selon elle, il faut permettre aux femmes d'avoir plus de temps.

« Il s'agit de reconnaître ce travail non comptabilisé dans le système national et de penser à le réduire pour permettre aux femmes de pouvoir mener des activités économiques et les redistribuer », argumente-t-elle.