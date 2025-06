Dans une mise au point récente, le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque de Kinshasa, a clarifié la position de l'église catholique concernant la concession située sur l'avenue Sendwe dans la commune de Kalamu, à Kinshasa. Contrairement aux rumeurs persistantes et aux interprétations erronées qui circulent, le prélat a précisé qu'il ne s'agit nullement d'une vente, mais d'une mise en location temporaire.

Dans un contexte où les fausses informations circulent facilement, le Cardinal Fridolin Ambongo a tenu à clarifier une situation devenue source de malentendus : "la concession catholique située à Sendwe non loin de l'hôpital Sendwe n'a pas été vendue, mais mise en location". Cette précision vient calmer les inquiétudes de plusieurs fidèles et citoyens soucieux du sort des biens de l'église.

Selon le Cardinal Ambongo, la décision de placer en location cette concession relève d'une logique de gestion responsable et stratégique du patrimoine ecclésiastique. Il a insisté sur l'effet que l'église catholique reste pleinement propriétaire du terrain, et qu'en aucun cas il n'a été question de cession définitive à un tiers. La concession, encadrée par un contrat à durée déterminée vise à générer des ressources pour soutenir les oeuvres pastorales et sociales de l'église notamment, dans les domaines tels que la santé, l'éducation et l'accompagnement des plus vulnérables.

"Il ne s'agit pas d'une vente, mais d'une location pour une durée de 10 ans, renouvelable une fois après évaluation. Donc, ça commence maintenant, après 10 ans, nous allons évaluer, 10 ans plus tard, nous allons procéder à une autre évaluation, et ce sera la fin. Avec espoir que la situation du pays va s'améliorer et que l'église sera en mesure de construire une basilique", a précisé le Cardinal.

En abordant le sujet du futur emplacement de la basilique, le Cardinal évoque la délocalisation du projet vers l'est de la ville notamment, à Tshangu, dans le cadre des travaux d'extension de la capitale. "Si on doit construire une basilique pour la ville, est-ce qu'un endroit comme Sendwe répond-il aux normes ? Le terrain est marécageux, et un bâtiment d'une telle importance, nous devons être prudent", a expliqué le Cardinal Ambongo.

Cette démarche s'inscrit dans une vision de la durabilité et de bonne gouvernance des biens de l'église. Le Cardinal a souligné que le clergé se doit s'assurer une administration rigoureuse du patrimoine, sans pour autant dilapider ou compromettre sa vocation au service de la communauté.

L'Archevêque métropolitain de Kinshasa a rappelé que chaque décision relative aux biens fonciers de l'église est prise en concertation avec les instances concernées et dans le respect de principes de transparence. Il appelle à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs ou interprétations vaines qui peuvent nuire à la mission de l'église.

La mise en location de la concession catholique à Sendwe n'est ni une aliénation, ni un abandon, mais un choix réfléchi à renforcer l'action pastorale et sociale de l'église, dans un esprit de responsabilité et de fidélité à sa mission.