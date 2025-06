La cérémonie de remise des trophées "Lumumba Awards" aux congolais ayant fait briller la République Démocratique du Congo (RDC) à l'étranger à travers leurs réalisations est annoncée le 20 juin 2025 au Théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris en France, a-t-on appris lundi d'un communiqué.

« La soirée de remise du prix de l'excellence "Lumumba Awards" de cette année à Paris est décernée à la diaspora congolaise pour les années 2023 et 2024. Les trophées récompensent les compatriotes de l'étranger qui ont apporté au drapeau national congolais l'honneur ou la visibilité dans l'exercice de leurs activités ou dans leurs engagements», a-t-on lu.

«Les "Lumumba Awards" sont donc une récompense des talents, de la créativité et des initiatives des Congolais de l'étranger pour encourager la culture de l'excellence et de la performance », a ajouté le document de l'association "Acteurs d'Avenir Associés", organisatrice de l'évènement.

Selon la source, le jury de l'édition 2025 est composé de femmes et d'hommes d'exception, figures engagées de l'Afrique et de sa diaspora congolaise.

Il y a lieu de noter que ce prix a pour but d'inspirer et motiver pour booster les énergies créatrices. Il incarne les valeurs du premier Premier de l'histoire de la RDC, Patrice Emery Lumumba, à savoir : courage, dignité, justice.

«L'Asbl "Acteurs d'Avenir Associés" a créé le trophée d'honneur "Lumumba Awards" pour donner des repères aux congolais, particulièrement aux jeunes, et pour les encourager à oser, à revêtir l'audace pour se lancer des défis qui les élèvent et les ennoblissent », a indiqué le document.

Et de renchérir : « Les "Lumumba Awards" constituent un exemple à la jeunesse congolaise de l'immigration qui se sent souvent perdue face à la vie à cause du manque des modèles propres à travers lesquels elle peut s'identifier».

C'est ainsi, a conclu le communiqué, ces trophées d'honneur sont remis aux personnalités exceptionnelles qui inspirent et motivent au patriotisme et à la recherche permanente de l'excellence et de la performance dans différents domaines de la vie.