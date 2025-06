Sous la houlette du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, le Gouvernement congolais, conduit par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, attache une importance majeure en faveur du développement du secteur de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Une dynamique de responsabilité inscrite dans l'optique de permettre à la RDC de s'engager pleinement sur la voie d'une véritable résilience, de s'affirmer sur le plan économique et d'assumer activement sa vocation de terre d'opportunités et d'investissements.

Un homme, un leadership fort

Louis Watum Kabamba, Ministre de l'Industrie et PME/PMI, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, ont, en effet, démontré cette volonté de servir au cours d'un briefing spécial tenu hier, lundi 2 juin 2025, au studio Mama Angebi de la RTNC.

Pour ces deux membres du Gouvernement, les perspectives sont prometteuses dans le secteur industriel congolais dans sa globalité avec la détermination de l'équipe pilotée par la Première Ministre Suminwa.

Dans sa communication, Louis Watum Kabamba, Ministre sectoriel, a avancé des progrès considérables alignés depuis sa prise de fonctions officielle. Il s'agit entre autres du financement de plusieurs projets stratégiques et la relance effective d'un nombre important d'unités industrielles nationales.

"Nous avons fait un état des lieux en arrivant. Et nous avons constaté qu'il y avait des vrais challenges, de vrais défis. D'abord, il y avait des problèmes d'infrastructures, mais également le déficit énergétique. Enfin, le problème des financements et du climat des affaires.

Ce que nous avons trouvé de très intéressant c'est l'esprit entrepreneurial très poussé dans notre pays. Dans tous les coins et recoins de la RDC que nous avons visités, nous avons trouvé un entrepreneuriat complètement décomplexé, des jeunes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes et qui n'attendent qu'un encadrement pour pouvoir évoluer parce qu'ils restent souvent dans l'informel.

Sur le plan industriel, nous avons basé notre approche sur trois piliers essentiels. Le premier concerne les zones économiques spéciales. Le deuxième pilier c'est le refinancement et la remise sur pied des unités industrielles dans notre pays. Troisièmement, une sorte de diplomatie économique pour attirer des investissements étrangers", a annoncé avec fierté le Ministre Louis Watum, devant la presse.

Vision réaliste pour un Congo fort

"En ce qui concerne les zones économiques spéciales, nous avons une zone économique à Maluku qui déjà opérationnelle avec Pepsi cola et qui, au-delà de générer plus de 400 emplois directs, en génère 1800 indirectement. Il y a aussi une entreprise qui fabrique les carreaux qui, d'ailleurs, nous annoncé qu'elle commençait à faire les premières exportations. Il y a également la Zone économique spéciale de Kin-Malebo dont les travaux sont très avancés.

Il y a un mois, j'étais à Kolwezi pour lancer la Zone économique spéciale de Musompo qui est porteuse de beaucoup d'espoir pour la chaine de batteries. C'est une Zone économique qui va générer 20 mille emplois directs et 20 mille indirects pour un total de près de 40 mille emplois.

Cette zone va propulser la RDC dans le carré des pays qui profitent de la transition énergétique pour se développer parce que nous avons les minerais critiques qu'il faut... En termes de diplomatique économique, nous avons été dans plusieurs pays.

Les retombées vont se faire sentir au fur et à mesure. Les premières retombées de notre voyage en Chine c'est le lancement des travaux de construction de la Cité de Chine, un investissement de près de 200 millions de dollars qui va générer environ 10 mille emplois directs et près de 3 mille emplois indirects. Nous avons également consenti à un investissement de près de 50 millions de dollars dans ce secteur d'industrie.

Comme j'ai dit, il faut relancer l'outil industriel dans notre pays. Il y a la Sotexki à la Tshopo qui avait déjà connu une première tranche d'investissements. Nous venons encore de déclencher une deuxième phase de 6 millions de dollars avec le FPI. La Sotexki n'est pas seulement les 400 ou 500 emplois directs.

C'est en fait un écosystème de près de 55 mille emplois. Il y a aussi une filière sucrière que nous avons financée dans le Sud-Kivu à autour de 9 millions de dollars. Il est dommage que cette guerre injuste qu'on nous a imposée par les forces étrangères ait mis fin à cela. Mais, je connais résilience de notre industrie, nous allons rebondir encore plus fort", a démontré, dans un élan de sérénité parfaite, Louis Watum Kabamba, Ministre de l'Industrie et PME/PMI, dans sa communication.

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a, de son côté, souligné la détermination profonde du Gouvernement de traduite en actes la vision édictée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du présent mandat. Il estime, en effet, que, pour le secteur industriel, en dépit de la crise sécuritaire dans l'Est, le cap sera, sans répit, fixé sur les résultats palpables pour l'intérêt des populations.

"Le Président de la République a déjà dit et redit plusieurs fois sa volonté de voir des jeunes congolais émerger et devenir des millionnaires", a-t-il rappelé, dans ses propos luminaires, dans cet exercice de redevabilité.