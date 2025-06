Madagascar: Professionnalisation - Le Japon soutient la formation technique

Un accord de don a été signé au ministère de l'Économie et des Finances, à Antaninarenina, hier. Le Japon, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), soutient Madagascar dans le renforcement de la formation technique et professionnelle.

Le don s'élève à 531 millions de yens japonais, soit environ 16,7 milliards d'ariary. Ce financement entre dans le cadre du Programme de développement économique et social, et permettra d'équiper trois lycées techniques et professionnels (LTP) : Toamasina, Alarobia et Ampasapito.

Ces établissements recevront du matériel pour les formations en métallerie, fabrication mécanique, électronique et travail des métaux en feuilles.

Ce projet est issu d'une étude menée par la JICA sur les besoins en formation dans le secteur minier à Madagascar. Les résultats ont montré que beaucoup de jeunes diplômés n'ont pas acquis les compétences de base nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Les problèmes sont liés, entre autres, au manque d'équipements modernes, à l'usure des machines existantes et à leur entretien difficile. Le don japonais vient répondre à ces lacunes. « Ce don n'est pas juste du matériel. C'est un soutien pour mieux former les jeunes », a déclaré Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des Finances, lors de la cérémonie.

Le gouvernement veut donner aux jeunes les moyens de réussir.

« La majorité de la population a moins de 24 ans. Leur formation est une priorité », a ajouté la ministre. Les trois lycées concernés deviendront des établissements pilotes. Ils proposeront des formations en lien direct avec les besoins du marché. L'objectif est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et de lutter contre le chômage.

La signature de cet accord marque aussi la première prise de parole publique de Kosuke Odawara, représentant résident de la JICA à Madagascar. « Le Japon veut soutenir les efforts de Madagascar pour former ses jeunes », a-t-il affirmé. Des experts japonais viendront bientôt à Madagascar pour appuyer les enseignants et renforcer la qualité des formations.