Sénégal: 113e édition de la Conférence Internationale du Travail - Le secrétaire général du Cnp, Hamidou Diop élu vice-président

Notre pays et l'Afrique viennent encore une fois d'être honorés au niveau international avec l'élection du secrétaire général du Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp), Hamidou Diop, comme vice-président de la 113e Conférence internationale du travail du Bureau international du travail (Bit) qui se tient actuellement à Genève du 2 au 15 juin 2025.

Selon un communiqué de presse, la Conférence internationale du travail est l'instance décisionnelle suprême du Bureau international du travail (Bit). Elle se tient en présence des gouvernements des 187 Etats membres, et de plus de 5.000 délégués des syndicats de travailleurs et des organisations patronales du monde.

Le communiqué renseigne que son élection a été très fortement soutenue par le président Baidy Agne du Cnp et l'Organisation internationale des employeurs (Oie) au regard de ses compétences professionnelles et de ses capacités à promouvoir le secteur privé, ainsi que de son engagement pour un dialogue social constructif aux niveaux national et international.

Le Cnp se réjouit également de la présence du Ministre du Travail Abass Fall et des centrales syndicales de travailleurs à ses côtés, reflétant la qualité du tripartisme au Sénégal qui a toujours été citée en exemple au niveau mondial.

A cette présente session de la Conférence internationale du travail, informe la même source, se tiendra le Forum mondial pour la justice sociale. « D'importantes questions seront traitées au cours de cette 113e session, notamment celles portant sur les contributions budgétaires des Etats au regard des nouvelles priorités des Gouvernements et régions du monde, mais également celles très sensibles sur le Myanmar et le statut de la Palestine », lit-on dans le communiqué.

Dans l'Agenda figurent également la liberté syndicale, l'application des normes du travail dans les pays, les dangers biologiques en milieu du travail, l'économie des plateformes et aux transitions de l'économie informelle vers le formel.

Plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement prendront part à la présente Conférence internationale du travail.