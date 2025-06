Madagascar: Pentecôte - Long week-end de quatre jours

Les travailleurs malgaches bénéficieront d'un long week-end exceptionnel cette semaine. Outre le lundi de Pentecôte, déjà férié, la journée du vendredi 6 juin 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire. C'est la célébration de l'Aïd el-Kebir, aussi appelé Aïd al-Adha, une des deux grandes fêtes de l'islam, l'autre étant l'Aïd el-Fitr. C'est « la fête du sacrifice », et elle a une grande importance religieuse, sociale et symbolique pour les musulmans.

Le geste central de cette fête de l'Aïd el-Kebir est le sacrifice rituel d'un animal, généralement un mouton, mais aussi parfois une chèvre, une vache ou un chameau. L'animal doit être sain, sans défaut, et abattu selon le rite halal. La viande est ensuite partagée en trois parts : une pour la famille, une pour les proches et les voisins, et une pour les personnes dans le besoin. Ainsi, une grande majorité de salariés profiteront de quatre jours consécutifs de repos : vendredi, samedi, dimanche et lundi.

Dépenses

Si la fête de la Pentecôte n'est pas aussi marquée que celle de Pâques, nombreux sont ceux qui ont prévu des escapades hors d'Antananarivo pour passer du temps entre amis ou en famille. D'autres ont choisi de retourner dans leur région ou ville natale pour assister à des événements religieux majeurs organisés par leur paroisse comme le « voka-dehibe ». Certains, en revanche, préféreront rester chez eux et profiter de cette pause pour cuisiner des plats spéciaux à partager en famille.

Cette période de repos prolongée arrive également à l'approche de la fête nationale du 26 juin, une célébration synonyme de dépenses pour de nombreux foyers, notamment ceux avec de jeunes enfants. Entre la préparation des festivités et l'organisation de cérémonies traditionnelles telles que la circoncision ou les « famadihana », certaines familles choisissent ainsi de limiter leurs dépenses durant la Pentecôte pour mieux anticiper les coûts à venir.