Madagascar: Sciences environnementales - Première graduation à l'IUSES d'Antsiranana

L'Institut Universitaire des Sciences de l'Environnement et Société (IUSES) a célébré la semaine dernière, dans le grand amphithéâtre de l'École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, la sortie de sa toute première promotion. Un moment historique pour ce jeune établissement fondé en 2014, avec pour mission de répondre aux enjeux croissants liés à la crise écologique et au développement durable.

Il s'agissait d'un moment historique pour ce jeune institut supérieur, fondé en 2014 pour répondre aux enjeux croissants liés à la crise écologique et au développement durable. L'IUSES, qui a obtenu son habilita tion la même année, a démarré ses activités par le cycle Master, avant d'ouvrir une formation en licence. C'est pourquoi l'IUSES a maintenant procédé à cette cérémonie qui vise à honorer l'ensemble des diplômés formés depuis l'ouverture de l'institut.

Fondée pour former une élite environnementale apte à relever les défis climatiques, l'école s'est rapidement imposée comme un acteur académique de référence.

L'atmosphère était à la fois solennelle et festive : cent soixante-dix-neuf étudiants, composant la promotion « Mananjara », la première dans l'histoire de l'institut, ont officiellement reçu leurs attestations. Vêtus de toges, de toques académiques noires et d'écharpes vertes, ils ont été célébrés comme des pionniers d'une génération engagée dans la lutte pour la préservation de l'environnement.

La cérémonie, marquée par des discours émouvants et des hommages appuyés, a rassemblé corps enseignant, familles, partenaires institutionnels et représentants de l'administration. Une mention particulière a été faite à leur parrain, l'entrepreneur Mananjara.

Au fil de leur parcours, les étudiants ont été confrontés à des problématiques concrètes, à savoir la gestion des ressources naturelles, la protection de la biodiversité, l'urbanisme durable et l'adaptation au changement climatique. Leur formation, axée sur la pratique, incluait des stages de terrain, des séminaires scientifiques et des projets communautaires, orientés vers l'auto-emploi.

Aujourd'hui, l'établissement compte plus de mille étudiants répartis en neuf parcours différents.

Dans son allocution, le directeur de l'IUSES, Abdoul Fatah, a salué l'engagement et la persévérance des étudiants, tout en rappelant le rôle central du savoir scientifique, de l'éthique et de l'innovation dans la protection des écosystèmes. Il a également réaffirmé la volonté de l'institut de renforcer ses partenariats à l'échelle nationale et internationale.

« Cette première promotion marque une étape clé non seulement pour les diplômés, mais aussi pour l'IUSES, désormais acteur académique majeur dans le domaine de l'environnement. À travers cette promotion historique, c'est une vision d'un avenir plus responsable, plus conscient, porté par une jeunesse formée aux sciences de l'environnement, prête à agir, qui prend forme », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant les difficultés et les défis rencontrés depuis la création de l'établissement.