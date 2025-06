Madagascar: Pétanque/Championnat de Madagascar - Le duo Salohy-Balotti sur le toit national

L'équipe du club PAC Ampitatafika, composée de Salohy Randrianaivo et Faralahy Joseph Ramanantiaray, dit Balotti, s'est imposée en finale du championnat de Madagascar doublette seniors hommes par 13-11 contre Herimamy Ravelojaona « Mamy » et Vonjy Randrianantenaina du CPA, dimanche soir au boulodrome Soamandrakizay.

Salohy et Balotti décrochent ainsi le titre et la prime de 2 millions d'ariary, tandis que l'équipe vice-championne a ravi 1 million. « Les champions intègreront d'office la présélection nationale en vue des compétitions internationales de la prochaine saison 2026», confie le président de la Fédération sport boules malgache, Julio Adrien Andrianirina.

Chez les dames, Hasina Malalaharison et Judicaël Andrianarimalala du SBA Ambohimahasoa ont battu en duel final par 13-7 Marinah Ranaivoson et Harifenitra Randriamalala de l'UBM Ambohitrimanjaka. Chez les juniors, Isaïa Falinirina Fitahiniainaharijaona et Franco Randriambelo du HMPC ont défait par 13-3 Nathanaël Rasoloson Andriantsivola et Elio Avotiana Raberanto du PAC. Et chez les vétérans, Johnny Andrianjafy et Marcelin Rajaonarivelo de l'AS Fanalamanga ont dominé sur le score de 13 à 8 le duo Raymond Randriamampionona-Joachim Razafindimbindrivosolo.