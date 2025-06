Cote d'Ivoire: La société canadienne Koulou Gold reçoit 13 millions de dollars pour l'exploration au pays

TLDR

La petite société minière canadienne Koulou Gold a levé 13,04 millions de dollars (7,53 milliards de francs CFA) par le biais d'un placement privé.

Cette annonce intervient alors que l'entreprise étend son empreinte avec l'acquisition du permis d'Assuéfry.

Une partie du capital levé servira également à l'acquisition de nouveaux permis d'exploration

La petite société minière canadienne Koulou Gold a levé 13,04 millions de dollars (7,53 milliards de francs CFA) par le biais d'un placement privé pour financer une importante campagne d'exploration aurifère en Côte d'Ivoire. L'annonce intervient alors que la société étend son empreinte avec l'acquisition du permis d'Assuéfry, son quatrième actif dans le pays.

Alex Ruggieri, PDG de la société, a déclaré que le financement permettra de soutenir pleinement l'exploration dans l'ensemble du portefeuille ivoirien de la société, qui comprend désormais Assuéfry, Sakassou, Kouto et Bokro. Les travaux prévus comprennent 20 000 mètres de forage au diamant et une étude magnétique à Assuéfry, 18 000 mètres de forage à Sakassou, 5 000 mètres de forage à circulation inverse à Kouto et un échantillonnage géochimique préliminaire à Bokro.

Aucun des sites n'a encore fait l'objet d'une estimation de ressources minérales conformes, ce qui fait de 2025 une année charnière pour Koulou Gold. Une partie du capital levé servira également à l'acquisition de nouveaux permis d'exploration, la société poursuivant sa croissance à long terme dans l'une des régions aurifères les plus prometteuses d'Afrique.

Key Takeaways

Avec une production nationale d'or qui atteindra 59 tonnes en 2024, la Côte d'Ivoire attire une nouvelle génération de petites sociétés minières comme Koulou Gold, qui visent à intensifier l'exploration dans la ceinture aurifère sous-explorée de l'Afrique de l'Ouest. Selon le ministère des mines, le pays prévoit 62 tonnes d'ici à la fin de 2025. Le programme de forage multi-sites de Koulou Gold et sa recherche de permis supplémentaires illustrent une tendance plus large : L'attrait croissant de la Côte d'Ivoire en tant que destination minière stable et riche en ressources.

L'amélioration du cadre réglementaire du pays, combinée à l'augmentation des investissements géologiques, fait de la Côte d'Ivoire un pôle d'attraction pour les capitaux d'exploration. Pour les investisseurs, l'année de forage à fort impact de Koulou pourrait ouvrir la voie à de futures déclarations de ressources et potentiellement à des opérations commerciales. Aucun permis n'ayant encore atteint le statut de conformité JORC ou NI 43-101, l'année 2025 déterminera probablement la trajectoire de valorisation de la société et sa viabilité à long terme dans la région.