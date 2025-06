Madagascar: Handball/Coupe d'Afrique des Nations - Les Akio U17 et U19 défendront les couleurs malgaches

Après le championnat d'Afrique des clubs champions, qui s'est tenu en Égypte du 14 au 23 mai sans Madagascar, ce sera au tour des jeunes filles des catégories U17 et U19 de l'équipe nationale de handball Akio de disputer la Coupe d'Afrique des Nations : du 6 au 13 septembre pour les juniors, et du 14 au 21 septembre pour les cadettes, en Algérie.

Lors de la clôture du championnat de la zone 7, qui a pris fin samedi au gymnase Ankoay d'Ankorondrano, Régina Clarisse Raherijaona, présidente de la Fédération malgache de handball, a confirmé la qualification des deux équipes nationales féminines, cadette et junior, pour la joute continentale en Algérie.

« Avec la participation active de nos joueuses cadettes et juniors sur la scène régionale etcontinentale, elles sont qualifiées d'office pour la Coupe d'Afrique. En préparation de cette joute, une coopération avec la région Réunion est prévue, avec un budget de 25 000 euros. Cette coopération prévoit un déplacement à La Réunion pour nos jeunes Akio, et nousespérons que cela leur apportera plus d'expérience, vu que le niveau des Réunionnaises est très relevé», confie Clarisse Raherijaona.

À titre de rappel, les seniors hommes ont déjà participé à la CAN en 1974. En 2021 et 2022, les seniors dames étaient également au rendez-vous de la compétition continentale, tout comme les cadets en 2022 et les juniors filles en 2023.

Les représentants de la zone 7 ont obtenu leur qualification à la CAN grâce à leur participation active à des rencontres internationales organisées dans les sous-régions.