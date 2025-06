Algérie: Le PDG de l'armateur CMA CGM reçu par le président Abdelmadjid Tebboune

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce 2 juin 2025 le PDG de l'armateur CMA CGM, Rodolphe Saadé, avec lequel « différents projets ont été évoqués » alors que toutes les coopérations officielles entre la France et l'Algérie sont interrompues.

Le patron de l'armateur Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime (CMA CGM) a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Ce 2 juin 2025, Rodolphe Saadé est venu parler des futurs investissements de sa compagnie de fret maritime, la troisième plus grande au monde. Une visite initialement prévue il y a trois semaines mais qui, dans le contexte de la crise diplomatique entre Alger et Paris, n'avait pas pu se faire.

Le voyage de Rodolphe Saadé avait en effet été annulé in extremis. En cause : un regain de tension entre la France et l'Algérie. Désaccords sur le Sahara occidental, arrestations d'influenceurs algériens en France, arrestation de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie : la crise dure et le Conseil du renouveau économique algérien avait accusé le patron de CMA CGM d'avoir renoncé à sa visite sur recommandations de Paris.

« Je crois beaucoup au potentiel de l'Algérie »

Le groupe, un géant mondial du transport de conteneur, opère déjà neuf lignes maritimes avec les ports algériens. Et de nouveaux investissements sont en discussion, a assuré Rodolphe Saadé à la télévision algérienne : « Je crois beaucoup au potentiel de l'Algérie. Il y a des difficultés. Il faut les affronter les unes après les autres pour pouvoir arriver à faire des différents terminaux et ports algériens de véritables hubs pour la région. Je trouve que l'Algérie, aujourd'hui, avec ses voisins, peut développer des partenariats. Sur les partenariats avec des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Mauritanie, il y a certainement matière à les développer et à aller encore plus loin. »

CMA CGM négocie depuis plusieurs mois un gros investissement portuaire pour relancer l'activité conteneurs du port d'Oran. Le groupe basé à Marseille veut aussi ouvrir la desserte de l'Algérie à sa filiale, la compagnie de navigation maritime La Méridionale.