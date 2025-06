Sénégal: Déchets, pollution, avancée de la mer à Yoff - L'alerte du GIEC (3/3)

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) voit les conséquences du changement climatique dans la montée des eaux.

Contacté, son point focal au Sénégal, Ousmane Ndiaye, rappelle que le changement climatique se manifeste en premier lieu par l'augmentation de la température du globe. « Cette augmentation de température va chauffer la mer qui se dilate. Cette dilatation est la première cause de l'avancée de la mer qui sort de son lit : érosion côtière, avancée de la mer, etc. C'est le phénomène qui se manifeste sur nos côtes à Rufisque et à Guet-Ndar », explique M. Ndiaye.

D'après l'ancien directeur de la météorologie à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), le changement climatique va également provoquer l'acidification des océans. « L'augmentation du gaz carbonique (CO2) va créer une réaction en chaîne qui va rendre l'eau de mer plus acide et dépourvue de calcaire. Ce qui impacte les mollusques », a-t-il ajouté.

