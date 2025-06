Sénégal: Programme « En Quête D'ailleurs » - Des journalistes suisses et internationaux explorent les enjeux de l'eau

L'édition 2025 d'EQDA a débuté ce lundi 02 juin à Lausanne (Suisse), dans les locaux du Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM). Huit journalistes d' « Ailleurs » vont s'associer à autant de journalistes suisses pour enquêter en binômes sur le thème de « L'eau dans tous ses états ».

Les locaux du Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM) ont vibré au rythme des éclats de rire des journalistes venus d'horizons divers. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que la semaine Suisse de l'Edition 2025 d'En Quête d'Ailleurs (EQDA)a été lancée en présence de Géraldine Normand Jacot, Directrice du Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM), partenaire de l'Association d'EQDA.

« C'est une initiative cofondée par le CFJM et qui incarne ce que le journalisme peut produire de meilleur à savoir l'enquête, les regards croisés sur des réalités trop cloisonnées. C'est une expérience à la fois humaine et professionnelle », a relevé la directrice du Centre de Formation au Journalisme et aux Médias. A l'en croire, c'est dans ce sillage que s'inscrit cette thématique autour de l'eau qui est une problématique mondiale. « Le sujet de l'eau coule de source, mais il est loin d'être simple. Car il y a la vie derrière, des inégalités, les gouvernances, les gestes du quotidien, les défis liés au changement climatique ... », a-t-elle fait savoir tout en magnifiant l'opération En Quête d'Ailleurs.

« C'est une opération unique dans sa conception de faire rencontrer des journalistes de différents horizons », a renchéri Carole Vuillemin, Directrice de la Fondation Hirondelle qui soutient l'EQDA. Celle-ci soutient aussi les médias de service public dans des contextes de crises. La Fondation Hirondelle a « à coeur de mettre en contact les journalistes avec d'autres confrères, de mettre à disposition nos expériences, et de partager nos activités et les réalités des pays dans lesquels nous intervenons ». D'après Carole Vuillemin, En Quête D'Ailleurs, c'est 200 journalistes qui ont participé à ces opérations, 84 médias et 66 pays.

Pour cette douzième édition, les journalistes viennent du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Royaume du Maroc, du Madagascar, de l'Ile Maurice, de l'Indonésie.Ils vont s'associer avec des journalistes suisses et vont se pencher sur les qualités et les usages de l'eau, de la répercussion de la fonte des glaciers à la salinité des nappes phréatiques, de l'hygiène au traitement des eaux usées, en passant par les zones humides, la perméabilité des sols, la pollution ou l'apprentissage de la nage pour prévenir les noyades.

Des participants déjà enthousiastes

Anitriniaina Raoelisoa Andrianarivo vient de la Madagascar. Pour cette journaliste Malgache, l'opération En Quête d'Ailleurs est une opportunité pour elle de s'enrichir culturellement et humainement. « Je me réjouis de participer à cette expérience. C'est intéressant de travailler en binôme afin de voir d'autres horizons, d'autres points de vue », s'est-elle réjouie, les yeux pétillants. La journaliste à « Midi Madagascar » espère grandir professionnellement à l'issue de cette semaine.

« C'est un réel plaisir de participer à ce programme d'échange professionnel entre les journalistes de la Suisse et ceux venus d'autres horizons », a magnifié Carolle Olaye de la chaîne Eden TV. La journaliste béninoise souhaite que cette expérience soit bénéfique aux participants et que les productions aient des impacts dans les pays respectifs.

Chaque journaliste d'« Ailleurs » sera encadré durant ces cinq journées par un/e collègue actif ou active dans un média romand. Plus tard, les journalistes suisses se rendront à leur tour dans les pays des médias partenaires pour mener l'enquête, avec le soutien de leur collègue.