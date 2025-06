Sénégal: « Uk-Senegal Xarito Day » comme nouvelle dynamique de la coopération bilatérale

En annonçant une journée dédiée à l'amitié Sénégal-Royaume-Uni, dénommée « Uk-Senegal Xarito Day », l'ambassadeur Juliette John espère raffermir les liens entre Londres et Dakar sur le plan économique, sécuritaire et académique. Ce sera le 10 juin prochain, jour du match de football Angleterre-Sénégal.

Pour raffermir davantage les relations entre son pays, le Royaume-Uni, et le Sénégal, l'ambassadeur Juliette John annonce la tenue, le 10 juin prochain, d'une journée dénommée « Uk-Sénégal Xarito Day » (Journée de l'amitié Sénégal-Royaume-Uni). Le choix de la date n'est pas anodin, il s'agit du jour où les « Lions » du Sénégal affronteront les « Three Lions » d'Angleterre au stade City Ground de Nottingham Forest. C'est pourquoi, lors de la conférence de presse annonçant cette journée, hier, à l'ambassade, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, était à côté de Mme John pour faire le point sur les différentes activités prévues.

Ce sera l'occasion de mettre en lumière les perspectives d'un partenariat fécond entre les deux pays. « Nous avons prévu, lors de cette journée, l'ouverture officielle de la première école britannique à Dakar (British international school Dakar : Bisd), située aux Almadies et qui proposera un enseignement de qualité basé sur le curriculum britannique », a déclaré l'ambassadeur. « Par ailleurs, nous allons aussi procéder au lancement officiel de la première Chambre de commerce sénégalo-britannique qui sera un espace de dialogue visant à renforcer les partenariats commerciaux et promouvoir les investissements durables », a ajouté Juliette John.

L'organisation d'une foire commerciale, des événements culturels et la mise en place d'une Fan Zone, à la place du Souvenir africain, pour suivre le match, vont clôturer la journée dédiée à l'amitié entre les deux pays. Me Augustin Senghor est convaincu qu'elle contribuera à démontrer l'importance de la diplomatie sportive dans les relations internationales. « La force de la diplomatie du sport, du football en particulier, c'est qu'elle constitue le meilleur moyen de raffermir les liens entre les deux pays. À travers ce genre d'initiatives, on peut ainsi démontrer que les enjeux en matière de diplomatie sont sportifs d'autant plus que les événements sportifs contribuent au brassage culturel et à la fraternité entre les peuples britanniques et sénégalais », a affirmé le patron du football sénégalais.