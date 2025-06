Algérie: TNA - Programme récréo-éducatif à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance

Alger — Une cérémonie a été organisée, dimanche soir au Théâtre national algérien Mahieddiene-Bachtarzi (TNA), à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, célébrée le 1er juin, avec la présentation de spectacles de marionnettes et de théâtre musical, animés par deux associations "Nahla Marionnettiste" et "Coopérative Banat Hawa".

A l'entame de la cérémonie, l'Association "Nahla Marionnettiste" a donné une représentation de théâtre de rue et de marionnettes, intitulée "le soleil des enfants", au niveau de la place du défunt Mohamed Touri, en face du TNA, une pièce écrite par Nahla Fakhar et mise en scène par Shiraz Hamdane, devant un public conquis.

Le public présent au spectacle de marionnettes, alliant arts du conte et de la marionnette, a pu apprécier, dans une ambiance conviviale, des chapitres passionnants et splendides de contes populaires puisés de notre vaste patrimoine culturel national et de la mémoire populaire, transmettant ainsi les nobles valeurs culturelles et humaines à la nouvelle génération.

Le spectacle, qui a eu un franc succès auprès des enfants et de leurs familles, a également mis en valeur, à travers des marionnettes vêtues de costumes traditionnels algériens, la richesse du patrimoine vestimentaire national, de par ses éléments esthétiques et ses bijoux, tels que la Chedda tlemcénienne, le Karakou algérois, la Gandoura constantinoise, la Blouza oranaise, ainsi que d'autres pièces magnifiques finement brodées, en sus de parures de bijoux algériens ancestraux, ayant suscité l'admiration et l'émerveillement du jeune public.

A son tour, la "Coopérative Banat Hawaa" a présenté au niveau de la grande salle "Mustapha-Kateb" du TNA, une pièce musicale intitulée "La mélodie de l'espoir", conçue et mise en scène par l'artiste Fatiha Ouared, avec la participation des artistes Hamdani Farhat, Polyphene, Ahmed Tamghart et Ines Mesli.

Ce spectacle musical a été ponctué par l'interprétation de célèbres chansons de dessins animés et d'autres chants ayant bercé l'enfance de plusieurs générations. La metteuse en scène a tenu à enrichir sa nouvelle oeuvre théâtrale par un conte qui consacre les valeurs de solidarité et d'entraide au sein de la société.

Le spectacle a également été marqué par une halte de solidarité avec les enfants de Ghaza, à travers une prestation collective de la chanson "Cheddou Baadhkoum", interprétée par des enfants atteints d'autisme, illustrant ainsi la solidarité des enfants algériens avec ceux de Palestine face à la brutalité et la barbarie de l'occupant sioniste, un moment très émouvant pour le public.