Tunisie: Du 12 au 15 juin - Sousse accueille la 8ème édition du Salon international de l'huile d'olive

La ville de Sousse s'apprête à accueillir, du 12 au 15 juin courant, la huitième édition du Salon international de l'huile d'olive. Cette année, l'événement se tiendra sous le thème « Matériel agricole... techniques de récolte... et équipements de stockage ».

L'objectif de cette manifestation est de stimuler le développement du secteur et de mettre en lumière les équipements agricoles les plus récents ainsi que les techniques avancées de récolte et de stockage de l'olive. Cela vise à améliorer la qualité du produit et à renforcer sa compétitivité sur les marchés locaux et internationaux.

Cet événement annuel représente un rendez-vous crucial pour les acteurs de la filière de l'huile d'olive. Il rassemblera des entreprises et des sociétés spécialisées, aux côtés d'experts et de professionnels tunisiens et étrangers. Tous partageront leurs expériences et leurs connaissances sur les dernières innovations et techniques utilisées dans ce domaine vital.