Tunisie: Kairouan - Première journée du bac 2025 La philo - Une épreuve à la portée

En cette journée exceptionnelle du lundi 2 juin, 6.898 candidats au bac dont 5.595 des établissements publics, 1.014 du secteur privé et 289 candidats libres, se sont dirigés vers les 30 centres d'écrit, sous une haute protection sécuritaire.

Des garçons et des filles aux tenues estivales joyeuses plaisantaient, histoire d'aborder cette première journée avec sérénité; leurs manières, leurs voix, tout était en eux impeccable. En outre, beaucoup de parents ont préféré accompagner leurs enfants pour les réconforter et leur donner les derniers conseils anti-stress.

Devant le lycée Ibn-El Jazzar, Mme Saïda Salmaoui qui vient d'accompagner son fils Youssef Dhahbi (bac technique) nous confie : «A travers le parcours scolaire de mon fils aîné, je revis mon propre parcours au lycée et j'essaie de ne pas lui montrer mon anxiété intérieure mais de le rassurer afin qu'il aborde cet examen avec beaucoup de sérénité et de bien-être mental...».

Notons dans ce contexte que la direction régionale de l'éducation a tout préparé à l'avance afin d'offrir aux candidats les meilleures conditions pour le déroulement de l'examen du baccalauréat. D'ailleurs, juste à leur entrée dans les différents centres d'écrit, les candidats se sont vu offrir des bouteilles d'eau des bonbons et du chocolat. Un accueil hospitaliers pour des jeunes privilégiés...».

Beaucoup d'optimisme

Et à la sortie des candidats, certains vers 11h00, d'autres vers midi, nous avons constaté que la plupart étaient relativement satisfaits de l'épreuve de philosophie, comme nous le confie Salma Khechini, du lycée Ibn-Rachiq (de la section sciences expérimentales) : «Grâce au soutien psychologique de ma famille et de mes enseignants j'ai pu gérer mon stress d'autant plus que les sujets proposés sont à la portée d'un élève qui a travaillé avec assiduité pendant toute l'année. Mais avec la philo, on ne sait jamais, on peut avoir un 8 ou un 11, selon les consignes donnés aux correcteurs. Maintenant, je dois me concentrer sur l'épreuve principale de demain...».

Notons que la section «Economie et gestion» occupe le premier rang avec 33% et la section «Sport» occupe le dernier rang avec 1,2%.

Quant au candidat le plus âgé, il y a 71 ans. Et cinq candidats souffrant de handicaps ont bénéficié de mesures exceptionnelles.