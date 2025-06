Tunisie: Bac 2025 - Dans les régions - Démarrage des épreuves de la session principale

Les épreuves de la session principale du baccalauréat 2025 auront lieu dans plusieurs centres d'examen (590 centres) répartis sur l'ensemble des régions du pays, selon les données fournies par les commissariats régionaux à l'éducation.

Au gouvernorat de Kairouan, 6.898 élèves candidats sont inscrits à ces épreuves, dont 5.595 issus des établissements scolaires publics et 1.014 du privé, en plus de 289 candidats libres. La section des Sciences expérimentales arrive en tête (1381 candidats) suivie par les Mathématiques (278), l'Économie et Gestion (2.286), les Sciences techniques (1.010), les Sciences de l'informatique (329), les Lettres (1.533) et le Sport (75).

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, 5.660 élèves passent ces examens, dont 4.851 inscrits dans les établissements publics et 809 au privé. Ils se répartissent entre les sections Lettres (1.771 candidats), les mathématiques (174), les Sciences expérimentales (1.047), l'Économie et Gestion (1.515), les Sciences techniques (874), les Sciences de l'informatique (206) et la section Sport (73).

Au gouvernorat de Gafsa, 5.830 candidats sont inscrits aux épreuves du bac 2025 dont 4.305 issus du public, 1025 du privé et 500 candidats libres.

Au gouvernorat de Gabès, un total de 5.000 candidats participent à ces épreuves dont 4.145 inscrits dans les établissements publics, 601 au privé et 254 candidats libres.

Au gouvernorat de Kébili, 2518 candidats prennent part à cette session, dont 2.092 inscrits dans les établissements publics et 284 au privé, outre 142 candidats libres. Ils se répartissent comme suit: 836 élèves en section Économie et Gestion, 612 en section Sciences expérimentales, 451 en section Lettres, 360 en section Sciences techniques, 124 en Sciences de l'informatique, 69 en section mathématiques et 66 candidats en section Sport.

Au gouvernorat de Tataouine, la session principale du baccalauréat 2025 enregistre la participation de 1.700 candidats aux épreuves, dont 1438 élèves issus du secteur public, 153 du privé, en plus de 109 candidats libres.

À noter que pour cette année, le nombre des candidats a connu une hausse de 11.602 élèves par rapport à la session de 2024. Parmi ces candidats, 125.515 sont inscrits dans les établissements publics, 18.351 dans les établissements privés et 7.942 candidats libres. Le ministère de l'Éducation a mis à la disposition des candidats 590 centres d'examen, 30 centres de correction, 27 centres de dépôt et 4 centres de transcription en braille.