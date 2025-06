Maroc: Clôture en apothéose du 1er Festival des trois rives de Tanger

La première édition du Festival des trois rives "Tanger chante le monde" s'est clôturée en apothéose, dimanche soir à Tanger, avec une prestation de haute facture de la soprano marocaine Samira Kadiri.

Après une entrée sur scène majestueuse sous un tonnerre d'applaudissements d'un public conquis d'avance, la sublime Samira Kadiri a offert une performance digne des mille et une nuits, qui a transporté les spectateurs dans un voyage sensoriel magique.

Dotée d'un talent exceptionnel, la soprano marocaine, à la voix mélodieuse, a interprété avec brio des chansons puisées dans les répertoires de la musique andalouse et arabe, telles que "Ya Aashiqata El Wardi", "Ya Zahratan Fe Khaialy" et "Lama Bada Yatathana", plongeant le public du somptueux Palais des arts et de la culture dans une atmosphère empreinte de sensibilité et d'émotion.

Elle a également gratifié l'assistance, portée par la douceur des mélodies et la magie des notes, d'une prestation visuelle envoûtante lorsqu'elle a été rejointe par la talentueuse danseuse de flamenco Eva Manzano, qui a dansé aux rythmes de nombreuses chansons telles "Ashaket Tafla Andaloussia". Cette dernière a fait vivre aux mélomanes des moments magiques et inoubliables à travers une immersion dans l'esthétique flamenca, dans un langage chorégraphique mêlant subtilement tradition et modernité.

Le public a également été convié à savourer une performance piano de toute beauté au cours de laquelle le pianiste a fait une démonstration magistrale de sa parfaite maîtrise du langage musical.

Cette soirée de haute volée a pris fin en toute beauté sur "Ya Ana Ya Ana" de Fairuz, interprétée avec maestria par Samira Kadiri, dont la voix gracieuse a conquis les cœurs.

A travers ce concert exceptionnel, salué par un torrent d'acclamations, la soprano marocaine a signé une soirée inoubliable, clôturant ainsi en apothéose la première édition du Festival des trois rives qui a célébré, quatre jours durant, la richesse et la diversité culturelles de la ville du Détroit.

Née dans une famille d'Essaouira liée à la confrérie Qadiriya Cherkaouiya, Samira Kadiri a grandi dans un environnement artistique et spirituel soufi. Après des études au Conservatoire de Tétouan, elle se passionne pour le chant lyrique et devient l'élève de Safia Tijani, première soprano marocaine. Encouragée par le pianiste et compositeur Mustapha Aicha Rahmani, elle explore la musicologie et enregistre ses premières œuvres.

Malgré son attrait pour le lyrique, elle reste profondément ancrée dans les musiques arabo-andalouses et méditerranéennes, s'intéressant aux chants des églises orientales, aux Cantigas de Santa Mariia et aux musiques soufies.

Directrice de la maison de la culture de Tétouan (2007-2022) et du Festival international du luth (2007-2023), elle a fondé le Festival Voix de femmes de Tétouan et dirige actuellement le Festival Alegria de Chefchaouen. Sa création Al Cantara est un voyage entre musiques maghrébines, arabo-ibériques et flamenco.

Organisée par la Fondation des cultures du monde, la 1ʳᵉ édition du Festival des trois rives "Tanger chante le monde" (29 mai-1er juin), a proposé aux festivaliers une programmation riche et variée, alliant concerts, rencontres littéraires, moments poétiques et spectacles en plein air, avec la participation d'artistes marocains et internationaux de renom.