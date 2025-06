Congo-Kinshasa: De nombreuses réformes lancées pour stimuler l'entrepreneuriat des jeunes

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé plusieurs réformes destinées à encourager l'entrepreneuriat des jeunes, lors d'un briefing de presse tenu le 2 juin 2025 à Kinshasa.

Louis Watum, ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, a présenté ces initiatives en compagnie de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias.

La rencontre portait sur « les avancées, défis et perspectives du secteur industriel des PME et PMI en RDC ».

Malgré le contexte sécuritaire difficile, le Gouvernement congolais poursuit ses efforts pour booster ce secteur essentiel à l'économie nationale.

Parmi les initiatives annoncées, Louis Watum encourage les jeunes à se munir d'une carte d'entrepreneur afin de bénéficier de divers avantages offerts par l'État congolais.

« Nous recommandons aux jeunes de revenir vers le formel. La carte d'entrepreneur coûtera 20 dollars et sera valable trois ans. Elle offrira de nombreux avantages, notamment des assurances en cas d'accident ou d'incendie, un accès au financement à taux réduit et un accompagnement par des organismes spécialisés. En étant dans le formel, les entrepreneurs seront mieux encadrés et bénéficieront d'un soutien accru », a expliqué le ministre.

Il a également exhorté les entrepreneurs à faire confiance aux programmes gouvernementaux.

« Nous prenons des mesures d'application des ordonnances-lois pour promouvoir l'industrie et l'entrepreneuriat. Nous publions actuellement plusieurs décrets et nous prévoyons une douzaine de mesures supplémentaires pour encadrer nos entrepreneurs et leur faciliter la tâche », a-t-il ajouté.

Enfin, Louis Watum a assuré que le gouvernement congolais a déjà débloqué 14 millions de dollars pour la relance du projet agro-industriel de Bukanga Lonzo.