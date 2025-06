Maroc: Campagne de sensibilisation aux risques d'incendies de forêts et leur impact sur le patrimoine forestier et la biodiversité

Une journée de sensibilisation des citoyens et touristes a été organisée samedi et dimanche au sein du parc national d'Ifrane.

Cette journée, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux risques d'incendies de forêts et leur impact sur le patrimoine forestier et la biodiversité lancé par l'Agence Nationale des Eaux et Forêts, a été organisée par le club Unesco Atlas Maroc et l'association des amis du Val d'Ifrane.

Plusieurs élèves en excursion et visiteurs venus de différentes villes du Royaume à la découverte de la beauté de la cédraie du parc national d'Ifrane en cette saison printanière ont été sensibilisés à la protection de la nature et aux risques d'incendies de forêts et à leur impact sur le patrimoine forestier et la biodiversité de la région par les membres des deux associations partenaires et ceux de l'agence nationale des eaux et forêts et de la protection civile qui ont activement contribué à la réussite de cette campagne nationale.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelaziz El Marrani, membre de l'unité mobile relevant du centre de protection forestière d'Azrou, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour réduire l'incidence des incendies de forêt et cible les visiteurs et les populations résidant à proximité des forêts, ajoutant qu'elle vise à les informer de la gravité des comportements pouvant provoquer des incendies et qui ont des répercussions considérables sur les massifs forestiers et la biodiversité.

Il a invité les citoyens et visiteurs qui affluent vers les zones touristiques et forestières à faire preuve de "civisme" et à signaler tout incident aux autorités compétentes pour une intervention rapide et efficace afin de maîtriser à temps la propagation du feu.

De son côté, le président fondateur du club UNESCO Atlas du Maroc, Abdelali Adnane, a déclaré que cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux risques des feux de forêts et constitue une occasion de donner des conseils aux citoyens et visiteurs sur les moyens d'éviter les causes du déclenchement d'incendies de forêt et les actions à entreprendre pour protéger le patrimoine forestier.