Maroc: Azrou - Près de 800 bénéficiaires d'une campagne médicale pluridisciplinaire

Une campagne médicale pluridisciplinaire a été organisée samedi et dimanche à Azrou, ciblant près de 800 bénéficiaires.

Cette campagne, qui a été organisée par le centre d'Azrou pour le développement communautaire en collaboration avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale d'Ifrane, le centre de référence de la santé reproductive "CRSR" d'Azrou et la commune d'Azrou, a porté sur plusieurs spécialités dont l'ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie, la gastrologie, la cardiologie, neurologie et l'ORL.

Elle a mobilisé 43 médecins bénévoles du club et association Apollon FMPDF relevant de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et de "Global Physicians for Peace" des Etats unis.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du centre de développement communautaire d'Azrou, Mehdi Idrissi, a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'université Al Akhawayn sur son environnement socio-économique.

Il a ajouté que cette initiative humanitaire couvrant plusieurs spécialités médicales devra bénéficier à près de 800 personnes démunies et assurer plus de 5.300 consultations médicales au profit de la population.

Parallèlement à cette campagne médicale pluridisciplinaire, des séances de sensibilisation relative à l'hypertension artérielle ont été organisées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'hypertension artérielle.

Le centre d'Azrou pour le développement communautaire, qui dépend de l'université Al Akhawayn, a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques de la population de la province d'Ifrane et du Moyen Atlas, notamment à travers des programmes socio-éducatifs, professionnels et médicaux.