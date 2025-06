Afrique: Algérie-Rwanda - Des relations historiques fondées sur la solidarité et la défense commune des causes africaines

Alger — L'Algérie et le Rwanda entretiennent des relations historiques fortes, fondées sur le respect mutuel, la coordination des positions, la solidarité et la défense commune des causes africaines.

Ces relations connaissent, ces dernières années, un nouvel essor et une dynamique ascendante, portés par la volonté forte et la détermination commune des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue rwandais, M. Paul Kagame, à développer ces relations davantage.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite officielle entamée mardi par le président de la République du Rwanda en Algérie, à l'invitation du président de la République, laquelle constitue une opportunité pour renforcer la coopération sur tous les plans et approfondir la concertation politique sur les questions régionales, continentales et internationales d'intérêt commun.

Les relations bilatérales entre les deux pays ne cessent d'évoluer, comme en témoigne l'échange de nombreuses rencontres et visites entre les responsables algériens et leurs homologues rwandais, particulièrement depuis la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'ouvrir une ambassade d'Algérie à Kigali en 2021.

En effet, dans le cadre des démarches conjointes visant à promouvoir les relations bilatérales, le président de la République a rencontré son homologue rwandais, en décembre dernier à Nouakchott (Mauritanie), en marge de sa participation à la Conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, et lui avait adressé auparavant un message de solidarité à l'occasion de la commémoration par son pays du 30e anniversaire du génocide perpétré en 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a participé, en sa qualité de représentant personnel du président de la République, à la cérémonie commémorative de cette douloureuse étape de l'histoire du Rwanda, en marge de laquelle il a eu plusieurs rencontres avec des responsables rwandais.

En octobre 2021, à l'occasion de la tenue de la 2e réunion ministérielle conjointe Union africaine-Union européenne au Rwanda, le président de la République avait adressé un message à son homologue rwandais, qui a, à son tour, fait part de sa volonté de renforcer la concertation avec l'Algérie.

En août dernier, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a pris part, en sa qualité de représentant du président de la République, à la cérémonie d'investiture du président de la République du Rwanda.

Toujours dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a effectué une visite officielle au Rwanda en février 2024.

Cette visite "participe de la volonté des hautes autorités des deux pays d'insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de coopération militaire entre les deux Armées en vue de relever les défis sécuritaires auxquels le continent africain est confronté", avait alors affirmé le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

De son côté, le Chef d'Etat-major de la Défense de la République du Rwanda, le Général d'Armée Mubarakh Muganga, a effectué, en avril dernier, une visite de travail en Algérie, à la tête d'une délégation militaire de haut niveau, lors de laquelle il a passé en revue avec le Général d'Armée Saïd Chanegriha les opportunités de coopération militaire bilatérale, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun.

Les deux parties avaient, à cette occasion, évoqué les défis sécuritaires dans le monde et particulièrement en Afrique.

A ce propos, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a souligné que les relations algéro-rwandaises, constituaient, depuis l'indépendance des deux pays, "un modèle de solidarité entre les enfants du continent et un exemple de coordination politique dans les fora internationaux pour la défense de l'Afrique et de ses causes".

Les relations parlementaires entre les deux pays connaissent, elles aussi, un saut qualitatif, marqué par l'installation, en mars 2023, du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Rwanda, un nouvel acquis à l'actif des deux pays et un cadre pour l'échange d'idées, de propositions et d'expertises.

De plus, les deux pays partagent des points de vue convergents sur les questions continentales, régionales et internationales, comme l'attestent leurs positions communes, notamment s'agissant de la défense des causes justes dans le monde et du soutien au droit des peuples à l'autodétermination.

Les deux pays partagent aussi un même engagement en faveur du renforcement de leur coordination sur les dossiers liés au développement, à la paix et à la sécurité en Afrique. Ils soutiennent les démarches visant à trouver des solutions politiques aux crises et conflits et mènent des efforts communs dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé transnational.

L'Algérie et le Rwanda entendent, par ailleurs, renforcer leur coopération économique, promouvoir les partenariats bilatéraux et encourager les investissements dans plusieurs domaines et secteurs.