Soudan: La première conférence internationale sur les sanctions alternatives s'ouvre demain à Bahreïn

Le ministre bahreïni de l'Intérieur, le général Cheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, inaugurera mardi la première conférence internationale sur les peines alternatives, organisée par le ministère bahreïni de l'Intérieur, avec la participation d'un groupe d'élite d'orateurs, d'experts et de spécialistes dans les domaines de la justice réformatrice et pénale et des droits de l'homme, de l'intérieur et de l'extérieur du Royaume de Bahreïn.

Selon le site Internet du ministère de l'Intérieur de Bahreïn, la conférence s'adresse aux décideurs, aux praticiens et aux chercheurs dans le domaine de la réforme et de la réhabilitation des modèles pour les détenus du monde entier. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour promouvoir des politiques criminelles modernes conformes aux principes de la justice humaine et aux exigences de la sécurité communautaire.

La conférence comprend une série de séances de discussion qui abordent les expériences de peines alternatives, leurs mécanismes de mise en oeuvre et leur rôle dans la réforme et la réhabilitation des détenus. Il met également en évidence les moyens de soutenir le concept de justice communautaire et de partager les meilleures pratiques dans ce domaine.