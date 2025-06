Algérie: Belmehdi s'enquiert à la Mecque de l'état de santé des pèlerins algériens

La Mecque — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, s'est rendu lundi à l'hôpital Roi Fayçal à La Mecque pour s'enquérir de l'état de santé des hadjis algériens, à l'approche du jour de Arafat, un des piliers du Hadj.

Dans une déclaration à la mission d'information algérienne, M. Belmehdi a affirmé que l'état de santé général des pèlerins algériens est "rassurant", soulignant qu'une "amélioration notable" a été relevée concernant les cas pris en charge à l'hôpital, la plupart d'entre eux devant quitter l'établissement sanitaire aujourd'hui ou demain, conformément au protocole de prise en charge approuvé par les équipes médicales.

Dans le même contexte, le ministre a salué les efforts déployés par la direction de l'hôpital Roi Fayçal et tous les services médicaux et administratifs, se félicitant du niveau de coordination et de coopération avec la mission médicale algérienne accompagnant les hadjis.

Belmehdi a également exprimé ses remerciements et sa gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour les facilitations et la qualité des services fournis aux pèlerins, notamment aux Algériens, saluant le niveau d'organisation et de prise en charge sanitaire, qui enregistre "des progrès remarquables chaque année".

Par ailleurs, M. Belmehdi a tenu une réunion d'évaluation avec les membres de la mission algérienne du Hadj au centre de Djeddah. Il a affirmé que ce centre constitue une étape essentielle dans la répartition des groupes de pèlerins algériens vers les Lieux Saints", ajoutant que cette structure accueille plus de 18.000 pèlerins algériens (63 vols).

Le ministre a indiqué que la phase de retour verra l'organisation d'environ 80 vols vers l'Algérie, saluant les efforts des membres de la mission au niveau du centre de Djeddah, qui, a-t-il dit, fournit " des services de haute qualité aux pèlerins depuis l'arrivée jusqu'au départ".