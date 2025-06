Algérie: La SNTF lance de nouvelles lignes inter-wilayas

Alger — La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé lundi, dans un communiqué, le renforcement de ses lignes actuelles et la création de nouvelles lignes inter-wilayas, à compter de mercredi prochain.

Cette opération intervient "en application des instructions du ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, concernant notamment la mise en service des trains Coradia et des trains rénovés dans les ateliers de la société", précise le communiqué.

Dans ce cadre, l'opération prévoit le lancement d'une nouvelle ligne de train de nuit reliant Alger et Tlemcen via Oran et Sidi Bel Abbès, et d'une autre nouvelle ligne reliant Constantine et Biskra via Batna.

La ligne Alger-Oran sera également renforcée avec deux voyages quotidiens supplémentaires pendant la journée, selon la même source.