Congo-Kinshasa: Les loges maçonniques unies à Paris pour la justice, la mémoire et la paix

Dans un moment de solennité et d'unité, plusieurs loges maçonniques issues de différentes obédiences se sont réunies, le 31 mai dernier, au siège du Grand Orient de France pour faire entendre une voix fraternelle, lucide et engagée : celle d'une conscience collective face à la tragédie qui continue de ravager l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Sous l'impulsion d'un travail collectif et transnational, les loges La Fraternité centrafricaine, Respect & Fraternité, République , Mosaïque Hiram, Claude et Catherine Helvétius, Le Levant et Que Scay-je (Droit humain) ont organisé une conférence publique afin de porter la voix des frères et soeurs engagés pour la justice et la dignité humaine en Afrique centrale. Participaient également à cet événement des représentants du Grand Orient de France, de la Fédération française du Droit humain, de la Grande loge mixte de France, du Grand Orient du Congo Brazzaville, du Grand Orient traditionnel du Congo et du Grand Orient de Suisse.

Une tragédie humaine et spirituelle oubliée

Les loges dénoncent avec gravité le conflit meurtrier qui, depuis plus de trente ans, plonge l'Est de la RDC dans un cycle infernal de violences : millions de morts, viols massifs, déplacements de la population, enfants-soldats. Mais au-delà des chiffres, les frères et soeurs alertent sur une profanation spirituelle : « En Afrique, la terre est sacrée, habitée par la mémoire des ancêtres. La guerre, en la saccageant, offense aussi le lien invisible entre les vivants et les morts ». Loin d'un conflit simplement « ethnique », cette guerre est dénoncée comme le fruit d'une prédation internationale, liée à la convoitise des ressources minières, aux complicités géopolitiques et à l'inaction des grandes puissances.

Une paix fragile, sous condition de justice

Les loges saluent la récente Déclaration de Washington du 25 avril, signée entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda avec le soutien des États-Unis. Un espoir de désescalade existe, mais les maçons avertissent : « Sans vérité, mémoire et justice, aucune paix ne saurait être durable ». Ils rappellent que « la paix ne peut se bâtir sur l'impunité ou sur l'effacement des souffrances passées. Le pardon ne saurait précéder la reconnaissance des crimes ».

Une exigence claire : vérité, mémoire et mobilisation panafricaine

Les loges appellent à la mise en place d'un mécanisme international indépendant de vérité et de justice, capable de documenter les atrocités, d'identifier les responsabilités et de rendre hommage aux victimes. Elles expriment également leur soutien à une mobilisation panafricaine, diasporique et fraternelle, pour que les richesses de la RDC profitent enfin à son peuple, et non aux marchands de guerre. Le rôle des femmes, des jeunes, des rescapés et de la société civile doit être central dans les efforts de paix, de reconstruction et de mémoire. Une paix imposée sans leur voix serait une paix illusoire.

Une vision fraternelle pour l'avenir de l'Afrique

À travers cette déclaration, les loges affirment leur foi en « un panafricanisme d'action », qui pourrait offrir une alternative crédible à la fragmentation, à l'ingérence extérieure et aux logiques de balkanisation. Elles appellent à rêver et oeuvrer vers une unité continentale, incarnée par les futurs États Unis d'Afrique.

Une parole maçonnique libre et consciente

Enfin, les loges signataires rappellent que leur engagement repose sur les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie : « Vérité, justice, dignité humaine et fraternité universelle ». Cette déclaration n'engage pas formellement les obédiences mais émane d'une parole libre, fraternelle et éclairée par l'idéal maçonnique. « La paix sans justice n'est pas la paix. La parole sans mémoire n'est pas la vérité », ont-ils conclu.